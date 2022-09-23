В России ночью использовали "коктейли Молотова" по военкоматам и админзданиям – СМИ

"В России продолжают поджигать военкоматы и административные здания. За ночь стало известно как минимум о четырех новых случаях. Город Свободный, Амурская область: неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание военкомата. [...] Огнем частично был поврежден фасад здания", – говорится в сообщении.
По данным издания, в Хабаровске "неизвестный" пытался поджечь кабинет начальника отдела по мобилизации и кабинет хранения статистической документации, для этого бутылки с горючей жидкостью были заложены в решетках на окнах, но "пожар был потушен быстро, поэтому документация не пострадала".
"Также сообщается о пожаре в поселке Целинный на Алтае – там загорелся Дом культуры, где в том числе находится администрация сельсовета. Огнем в помещении администрации повредило только потолок". [...] В городе Камышине Волгоградской области мужчина с чулком на голове бросил два "коктейля Молотова" в окно здания местной администрации", в результате зданию причинен незначительный ущерб", – описала SOTA еще два инцидента.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После объявления о мобилизации россиян на войну против Украины в российских СМИ и соцсетях стала появляться информация о поджогах военкоматов и зданий местной власти.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн резервистов.
После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.
В России начались акции против частичной мобилизации. "ОВД-Инфо" сообщало о более чем 1,3 тыс. задержанных в 42 городах.