В России ночью использовали "коктейли Молотова" по военкоматам и админзданиям – СМИ

Поджоги военкоматов начались в РФ после объявления мобилизации Фото: Мы - Ломоносовцы / Telegrаm (архив)

"В России продолжают поджигать военкоматы и административные здания. За ночь стало известно как минимум о четырех новых случаях. Город Свободный, Амурская область: неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание военкомата. [...] Огнем частично был поврежден фасад здания", – говорится в сообщении.

По данным издания, в Хабаровске "неизвестный" пытался поджечь кабинет начальника отдела по мобилизации и кабинет хранения статистической документации, для этого бутылки с горючей жидкостью были заложены в решетках на окнах, но "пожар был потушен быстро, поэтому документация не пострадала".

"Также сообщается о пожаре в поселке Целинный на Алтае – там загорелся Дом культуры, где в том числе находится администрация сельсовета. Огнем в помещении администрации повредило только потолок". [...] В городе Камышине Волгоградской области мужчина с чулком на голове бросил два "коктейля Молотова" в окно здания местной администрации", в результате зданию причинен незначительный ущерб", – описала SOTA еще два инцидента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После объявления о мобилизации россиян на войну против Украины в российских СМИ и соцсетях стала появляться информация о поджогах военкоматов и зданий местной власти.