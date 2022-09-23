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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решение о тотальной мобилизации в России свидетельствует, что ВСУ перемалывают весь тот хлам, который РФ сюда отправляет – Данилов

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Данилов отмечает, что задача ВСУ не изменилась в результате российской мобилизации
Данилов отмечает, что задача ВСУ не изменилась в результате российской мобилизации
Фото: president.gov.ua

Задача Вооруженных сил Украины с 24 февраля не изменилась – каждый день перемалывать и перемалывать "орду, которая надвинулась на нашу страну". Об этом Об этом секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал 23 сентября в интервью НВ.

"Задача проста: уничтожать наших врагов, освобождать нашу украинскую землю, точка. Других задач у наших Вооруженных сил нет", – добавил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, объявление в РФ тотальной мобилизации говорит о том, что задача выполняется успешно.

"Это свидетельствует о том, что наша армия перемалывают весь тот хлам, который Российская Федерация сюда отправляет. Более 50 тыс. военных Российской Федерации уже отправились на тот свет. Если они хотят, чтобы их было больше, мы не можем им запретить этим вопросом заниматься", – сказал он.

Секретарь Совбеза заверил, что Украина отслеживает "каждый шаг наших врагов, совершаемый на той территории", в том числе внимательно следит за формированием в РФ 3-го армейского корпуса из добровольцев.

Однако он не стал прогнозировать, когда российских мобилизованных начнут перебрасывать в Украину.

"Что касается того, в каком виде они их будут сюда отправлять, то ли через неделю, то ли через месяц, то ли будут готовить их – это не от нас зависит, а от Российской Федерации", – подчеркнул он.

По наблюдению Данилова, и у тех оккупантов, которые заходили в Украину в феврале и весной, был разный уровень подготовки – были люди, которые впервые видели "тот танк или БТР, куда их запихали". Были и профессионалы, "но это им не помогло", отметил секретарь СНБО.

"Надо понимать, как они будут заниматься этим вопросом. 300 тыс. нужно одеть, вооружить, подготовить. Это очень сложная и непростая работа. Думать, что это можно сделать за один день, передав повестку или на улице, или в метро, или где они там все это делают, — это совсем не соответствует действительности", – пояснил он.

"Как только мы будем видеть формирование вооруженных сил Российской Федерации, соответствующим образом наши Вооруженные силы на это будут реагировать", – пообещал Данилов.

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек. По информации источников "Медузы" план по мобилизации еще больше – 1,2 млн человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя российскому "Интерфаксу" сведения о плане мобилизации в миллион человек, заявил, что это "ложь".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 сентября заявил, что повестки для 300 тыс. мужчин в РФ были напечатаны заранее, до оглашения мобилизации, а в целом власти страны-оккупанта собираются мобилизовать миллион человек.

Первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Забродский в статье для "Укринформа", опубликованной 22 сентября, также допустил, что количество мобилизованных россиян может при этом "достаточно просто и совершенно незаметно" выйти за пределы объявленных 300 тыс.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, СНБО, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, мобилизация, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Российская Федерация, Михаил Забродский, Валерий Залужный, Алексей Данилов, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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