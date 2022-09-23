Решение о тотальной мобилизации в России свидетельствует, что ВСУ перемалывают весь тот хлам, который РФ сюда отправляет – Данилов

"Задача проста: уничтожать наших врагов, освобождать нашу украинскую землю, точка. Других задач у наших Вооруженных сил нет", – добавил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, объявление в РФ тотальной мобилизации говорит о том, что задача выполняется успешно.

"Это свидетельствует о том, что наша армия перемалывают весь тот хлам, который Российская Федерация сюда отправляет. Более 50 тыс. военных Российской Федерации уже отправились на тот свет. Если они хотят, чтобы их было больше, мы не можем им запретить этим вопросом заниматься", – сказал он.

Секретарь Совбеза заверил, что Украина отслеживает "каждый шаг наших врагов, совершаемый на той территории", в том числе внимательно следит за формированием в РФ 3-го армейского корпуса из добровольцев.

Однако он не стал прогнозировать, когда российских мобилизованных начнут перебрасывать в Украину.

"Что касается того, в каком виде они их будут сюда отправлять, то ли через неделю, то ли через месяц, то ли будут готовить их – это не от нас зависит, а от Российской Федерации", – подчеркнул он.

По наблюдению Данилова, и у тех оккупантов, которые заходили в Украину в феврале и весной, был разный уровень подготовки – были люди, которые впервые видели "тот танк или БТР, куда их запихали". Были и профессионалы, "но это им не помогло", отметил секретарь СНБО.

"Надо понимать, как они будут заниматься этим вопросом. 300 тыс. нужно одеть, вооружить, подготовить. Это очень сложная и непростая работа. Думать, что это можно сделать за один день, передав повестку или на улице, или в метро, или где они там все это делают, — это совсем не соответствует действительности", – пояснил он.

"Как только мы будем видеть формирование вооруженных сил Российской Федерации, соответствующим образом наши Вооруженные силы на это будут реагировать", – пообещал Данилов.