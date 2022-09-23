Забродский: Мобилизация дает российскому командованию возможность сформировать до 120 батальонно-тактических групп. Это сопоставимо с численностью российской "армии вторжения" весной

Забродский заявил, что эффект от путинской мобилизации оккупанты ощутят не раньше декабря 2022-го Фото: eurosolidarity.org

Путем объявления мобилизации, указывает Забродский, командование ВС РФ хочет получить законный доступ практически к неограниченным человеческим ресурсам.

Счет мобилизованных россиян, допускает он, может при этом "достаточно просто и совершенно незаметно" выйти за пределы объявленных трехсот тысяч.

Нардеп предположил, что призванные по мобилизации будут распределены для восполнения потерь уже существующих воинских частей и для формирования новых в пропорции 50/50, т.е., если отталкиваться от официальной цифры в 300 тыс. человек – по 150 тыс. мобилизованных.

По словам Забродского, это позволит сформировать в российской армии дополнительно около 40 общевойсковых бригад, то есть, от 80 до 120 БТРг (батальонно-тактических групп).

"Такое количество войск сопоставимо с численностью российской армии вторжения весной этого года!", – пояснил нардеп.

Вместе с тем он подчеркнул, что "тысячи людей, одетых в военную форму – это еще не бригады и батальоны". Главным вопросом, по мнению нардепа, станет оснащение новых формирований оккупантов. По его подсчетам, 40 общевойсковых бригад – это примерно до 1200 танков, до 4000 БМП или БТР, около 1600 орудий и РСЗО.

Забродский знает, что РФ хранит большое количество военной техники на консервации. Но для него очевидно также, что российские запасы не безграничны, а техническое состояние и пригодность техники после длительного хранения – "отдельная тема".

Забродский отмечает слабую мотивацию мобилизованных, считает, что российское руководство, объявив мобилизацию, пошло на военно-политический риск и называет такое решение полуавантюрным.

При этом он призывает украинцев не относиться к происходящему пренебрежительно, поскольку Украине противостоит сильный, коварный и целеустремленный враг, на стороне которого ресурсное преимущество и огромный экономический потенциал.

"Наиболее опасным для ВСУ является лишь один из потенциальных, результатов российской частичной мобилизации. Пополнение даст российскому командованию возможность применять свой любимый принцип – концентрацию сил в выбранной точке", – предупреждает он.

Таким образом, добавляет Забродский, очевидно, что РФ выбрала вариант "воевать числом, а не умением", и именно массовость мобилизации способна отодвинуть на второй план вопросы мотивации, уровня подготовки и оснащения войск оккупантов.

"Вероятные последствия этого могут быть чрезвычайно разрушительными для ВС Украины. Поэтому вполне целесообразным будет принятие нами превентивных мер уже сегодня", – заявил он.

Нардеп прогнозирует, что на практические результаты мобилизации российское командование может рассчитывать не раньше декабря этого года.

"Нельзя обойтись и без исторических аналогий. Такой российский внутриполитический ход, рассчитанный в том числе и на внешнюю аудиторию, очень напоминает объявление "тотальной войны" в 1944 году одним из самых кровавых диктаторов прошлого столетия", – резюмирует нардеп.