"Это вранье". Лукашенко заявил, что мобилизации в Беларуси не будет

"Это мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… А если не будет? Это вас, пропагандистов, бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию, за что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", – сказал Лукашенко.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович ранее заявлял, что Беларусь мобилизована и так, поэтому стране мобилизация не нужна.