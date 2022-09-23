"Это вранье". Лукашенко заявил, что мобилизации в Беларуси не будет

"Это мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… А если не будет? Это вас, пропагандистов, бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию, за что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", – сказал Лукашенко.
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович ранее заявлял, что Беларусь мобилизована и так, поэтому стране мобилизация не нужна.
20 сентября Лукашенко заявил, что министерству обороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.
22 сентября в Беларуси начали ловить мужчин призывного возраста из России, которые уклоняются от мобилизации, сообщил канал "МКБ – Мая Краіна Беларусь".