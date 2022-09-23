В российскую армию собираются мобилизовать 1,2 млн человек – "Медуза"

Цифру в четыре раза больше официальной озвучил собеседник издания, близкий к одному из федеральных министерств РФ.
Он добавил, что военкомам рекомендовали по минимуму забирать людей в армию в областных центрах и сосредоточиться на сельских районах. Там, пишет "Медуза", сильнее, чем в городах, поддерживают развязанную Россией войну, а также "нет СМИ и оппозиции".
Так, источник издания, близкий к руководству Москвы, сообщил, что в столице РФ планируют мобилизовать до 16 тыс. человек. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из федеральных министерств.
В Санкт-Петербурге призвать собираются около 3,2 тыс. человек, добавил собеседник "Медузы", близкий к полпредству северо-западного федерального округа РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 22 сентября российскому "Интерфаксу" сведения о плане мобилизации в миллион человек, заявил, что это "ложь".
Первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Забродский в статье для "Укринформа", опубликованной 22 сентября, также допустил, что количество мобилизованных россиян может при этом "достаточно просто и совершенно незаметно" выйти за пределы объявленных 300 тыс.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Население РФ мобилизацию восприняло без энтузиазма. 20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
МИД Финляндии 21 сентября сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста. 22 сентября на границе Бурятии с Монголией с российской стороны выстроились автомобильные очереди с желающими срочно выехать из РФ. Большие пробки образовались и на границе России с Грузией.
Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.