В российскую армию собираются мобилизовать 1,2 млн человек – "Медуза"

В РФ, по данным СМИ, мобилизуют в четыре раза больше людей, чем объявил Шойгу Фото: EPA

Цифру в четыре раза больше официальной озвучил собеседник издания, близкий к одному из федеральных министерств РФ.

Он добавил, что военкомам рекомендовали по минимуму забирать людей в армию в областных центрах и сосредоточиться на сельских районах. Там, пишет "Медуза", сильнее, чем в городах, поддерживают развязанную Россией войну, а также "нет СМИ и оппозиции".

Так, источник издания, близкий к руководству Москвы, сообщил, что в столице РФ планируют мобилизовать до 16 тыс. человек. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из федеральных министерств.

В Санкт-Петербурге призвать собираются около 3,2 тыс. человек, добавил собеседник "Медузы", близкий к полпредству северо-западного федерального округа РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 22 сентября российскому "Интерфаксу" сведения о плане мобилизации в миллион человек, заявил, что это "ложь".

Первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Забродский в статье для "Укринформа", опубликованной 22 сентября, также допустил, что количество мобилизованных россиян может при этом "достаточно просто и совершенно незаметно" выйти за пределы объявленных 300 тыс.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.