На российско-грузинской границе пробка в 14 км. Многие едут на велосипедах и самокатах – СМИ

Со стороны РФ погранслужба проверяет военные билеты и задает вопросы о наличии родственников в Украине Скрин: Сhannel in Georgia / Telegram

По информации канала, после ночи на дороге, кроме машин, увеличилось количество пешеходов с сумками, велосипедистов, людей на самокатах.

"Выглядит, конечно, как массовое бегство из России", – говорится в сообщении.

На обоих КПП, с обеих сторон границы, проводится стандартный опрос о целях визита. Со стороны РФ погранслужба требует предъявить военный билет, выезжающим могут задать вопросы о наличии родственников в Украине, наличии обратного билета. После фиксации ответов, 99,9% людей пропускают, отмечают авторы канала.

Время прохождения/проезда двух границ на данный момент около 24 часов, отмечают они.

Утром канал писал о том, что министерство внутренних дел приграничного российского региона Северная Осетия на время перекрывало дорогу от Владикавказа к Верхнему Ларсу, пропуская только местный транспорт. Но к утру дорогу открыли для всех.

В группе ВГД-Верхний Ларс в Facebook опубликовано снятое c дрона видео, на котором видна заполненная транспортом с одной стороны горная дорога. Количество автомобилей в обратную сторону единичное, поэтому некоторые из тех, кто направляется в Грузию, пытаются проехать часть пути "по встречке".