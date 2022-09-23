На российско-грузинской границе пробка в 14 км. Многие едут на велосипедах и самокатах – СМИ

По информации канала, после ночи на дороге, кроме машин, увеличилось количество пешеходов с сумками, велосипедистов, людей на самокатах.
"Выглядит, конечно, как массовое бегство из России", – говорится в сообщении.
На обоих КПП, с обеих сторон границы, проводится стандартный опрос о целях визита. Со стороны РФ погранслужба требует предъявить военный билет, выезжающим могут задать вопросы о наличии родственников в Украине, наличии обратного билета. После фиксации ответов, 99,9% людей пропускают, отмечают авторы канала.
Время прохождения/проезда двух границ на данный момент около 24 часов, отмечают они.
Утром канал писал о том, что министерство внутренних дел приграничного российского региона Северная Осетия на время перекрывало дорогу от Владикавказа к Верхнему Ларсу, пропуская только местный транспорт. Но к утру дорогу открыли для всех.
В группе ВГД-Верхний Ларс в Facebook опубликовано снятое c дрона видео, на котором видна заполненная транспортом с одной стороны горная дорога. Количество автомобилей в обратную сторону единичное, поэтому некоторые из тех, кто направляется в Грузию, пытаются проехать часть пути "по встречке".
21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией и Монголией.