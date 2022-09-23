На границе России и Казахстана образовалась пробка, люди стоят в очереди по 12 часов

Большая очередь стоит в направлении КПП в Уральск. Очередь движется очень медленно, многие проезжают без очереди по обочине. Те, кто стоит в очереди, ждут по 12 часов, говорят очевидцы.

"Те, кто ехал на такси, оставляют таксистов, берут чемоданы и идут до границы пешком", – рассказал журналистам мужчина, который также стоит в очереди.

В комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что 21 сентября наблюдается рост количества легковых автомобилей на выезд из России в Казахстан на 20%. Наибольшее скопление наблюдается в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.