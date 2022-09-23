На границе России и Казахстана образовалась пробка, люди стоят в очереди по 12 часов

Большая очередь стоит в направлении КПП в Уральск. Очередь движется очень медленно, многие проезжают без очереди по обочине. Те, кто стоит в очереди, ждут по 12 часов, говорят очевидцы.
"Те, кто ехал на такси, оставляют таксистов, берут чемоданы и идут до границы пешком", – рассказал журналистам мужчина, который также стоит в очереди.
В комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что 21 сентября наблюдается рост количества легковых автомобилей на выезд из России в Казахстан на 20%. Наибольшее скопление наблюдается в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.
21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.