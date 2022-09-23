ГОРДОН
 
 
МИР

На границе России и Казахстана образовалась пробка, люди стоят в очереди по 12 часов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На границе РФ с Казахстаном образовалась очередь из желающих уехать
На границе РФ с Казахстаном образовалась очередь из желающих уехать
Фото: pixabay.com

На границе России с Казахстаном образовалась длинная очередь из желающих уехать через день после объявления частичной мобилизации в РФ. Об этом 23 сентября сообщает канал российского журналистского проекта ASTRA.

Большая очередь стоит в направлении КПП в Уральск. Очередь движется очень медленно, многие проезжают без очереди по обочине. Те, кто стоит в очереди, ждут по 12 часов, говорят очевидцы.

"Те, кто ехал на такси, оставляют таксистов, берут чемоданы и идут до границы пешком", – рассказал журналистам мужчина, который также стоит в очереди.

В комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что 21 сентября наблюдается рост количества легковых автомобилей на выезд из России в Казахстан на 20%. Наибольшее скопление наблюдается в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Контекст:

21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Теги: Россия, Казахстан, мобилизация, очередь, пробки, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
Усик показал родное место в Черниговской области
Усик показал родное место в Черниговской области
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (470669)
2
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (210410)
3
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (185421)
4
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (97737)
5
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (59629)
6
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (45003)
7
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями (41226)
8
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу (39823)
 
 
 
 