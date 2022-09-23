Пугачев: После обращения Путина у РФ прямой конфликт с Украиной, открытие второго фронта против НАТО и начало войны против собственного народа

Пугачев: Мы уже видели, как пылали военкоматы. Но это просто призывники, это те, кто должен. Еще была возможность отказаться, не идти на фронт. Но сегодня Путин объявляет войну с собственным народом Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Объявляя о мобилизации Путин выглядел изможденным и уставшим, отметил Пугачев.

"На мой взгляд, это был человек, который устал от жизни. Я действительно очень хорошо его знаю, очень много общался. И это человек, который так выглядел в тяжелых ситуациях, в каких-то внутренних конфликтах и так далее. Условно говоря, в 4.00 на кухне на даче. Нервный, скованный, злобный, агрессивный и в то же время растерянный. Это знакомо. Это не что-то новое. Я его не впервые таким вижу", – сказал Пугачев.

Бизнесмен считает, что дату обнародования обращения нужно запомнить как дату появления новых участников войны РФ против Украины.

"Это очень важно. По сути, если заглянуть в историю, в апреле 1944 года был открыт второй фронт (датой открытия второго фронта во Второй мировой войне считается высадка англо-американских экспедиционных сил в Нормандии, которая состоялась 6 июня 1944 года. – "ГОРДОН"). Если говорить об участниках этого конфликта, то он пополнился еще двумя. Если [раньше] это был прямой конфликт с Украиной, то сегодня это открытие второго фронта с НАТО, так называемым коллективным Западом, и третье – это начало войны против собственного российского народа", – сказал он.

Население России "топило за "крымнаш", но не собиралось воевать, отметил Пугачев.

"Нет личного состава, нет обученных военных. И с точки зрения войны для Украины, на мой взгляд, это большая поддержка. В том смысле, что на сегодня он предлагает войну с НАТО. Очень примитивная история. "Мы объявляем эти территории нашими. Соответственно, если здесь что-то происходит, мы готовы..." Это открытая война. Следующий этап – мы объявляем войну всем и всему миру. Пока это такие предупреждения… Но, поверьте мне, НАТО и западные страны воспринимают это вполне серьезно. Никто там дремать не собирается, это время прошло. Это не вопрос газовых войн. Все поменялось. Мы уже видели, как пылали военкоматы. Но это просто призывники, это те, кто должен. Еще была возможность отказаться, не идти на фронт. Но сегодня он объявляет войну с собственным народом. Речь идет о якобы 300 тыс. резервистов. Но на самом деле, чтобы 300 тыс. призвать... Я не буду сейчас оценивать их боевую мощь… Это "мясо", понятно. И я не уверен, что Путин сам до конца это понимает. Потому что Путин – человек не военный. Он вообще к армии имеет мало отношения", – добавил он.

Миллиардер, бывший друг Путина Пугачев: Мы как-то с Путиным на кухне выпивали. Расходимся, а Людмила рыдает: "Нельзя ему пить! Он садист! Выпьет – начинает на мне приемы дзюдо показывать. Я потом неделю в синяках". Читайте полную версию интервью

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