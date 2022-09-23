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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о мобилизации в РФ: Они завтра могут сказать, что будут привлекать 10 млн. Мы не можем влиять на то безумие, которое сегодня есть в Кремле

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Данилова не пугает цифра о российском плане мобилизации в 1 млн человек, которую публиковали СМИ
Данилова не пугает цифра о российском плане мобилизации в 1 млн человек, которую публиковали СМИ
Фото: president.gov.ua

Данные о миллионе мобилизованных в РФ могли быть сознательной утечкой, чтобы произвести впечатление на Украину. Об этом секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал 23 сентября в интервью НВ.

"Сделать заявление о 300 тыс., сейчас утечка информации, что их будет миллион, – это зачем? Для того, чтобы нас запугать, или как? Мы уже пуганые после 24 февраля. Уж не знаю, что должно случиться, чтобы они могли нас как-то испугать, нашу армию, наше общество. Они завтра могут сказать, что будут привлекать 10 млн граждан", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что в Украине есть четкое понимание: ресурс тех людей, кто хотел пойти воевать против Украины, в РФ уже исчерпан. Он обратил внимание, что так называемые добровольческие батальоны Россия пытается сформировать уже три-четыре месяца, приглашая наемников "за огромные деньги идти убивать", но не смогла закончить комплектацию.

"Мы говорим, что не можем влиять на то безумие, которое сегодня есть в Кремле, я дословно сказал, что "нам по цимбалам, какие решения там этот царь принимает". Именно это я имел в виду. Сколько они на самом деле смогут собрать – будь то 300 тыс., 1 млн, 100 тыс. – давайте будем смотреть", – подытожил Данилов.

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек. По информации источников "Медузы" план по мобилизации еще больше – 1,2 млн человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя российскому "Интерфаксу" сведения о плане мобилизации в миллион человек, заявил, что это "ложь".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 сентября заявил, что повестки для 300 тыс. мужчин в РФ были напечатаны заранее, до оглашения мобилизации, а в целом власти страны-оккупанта собираются мобилизовать миллион человек.

Первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Забродский в статье для "Укринформа", опубликованной 22 сентября, также допустил, что количество мобилизованных россиян может при этом "достаточно просто и совершенно незаметно" выйти за пределы объявленных 300 тыс.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, мобилизация, армия РФ, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Забродский, Валерий Залужный, Алексей Данилов, российские оккупанты
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