Данилов о мобилизации в РФ: Они завтра могут сказать, что будут привлекать 10 млн. Мы не можем влиять на то безумие, которое сегодня есть в Кремле

"Сделать заявление о 300 тыс., сейчас утечка информации, что их будет миллион, – это зачем? Для того, чтобы нас запугать, или как? Мы уже пуганые после 24 февраля. Уж не знаю, что должно случиться, чтобы они могли нас как-то испугать, нашу армию, наше общество. Они завтра могут сказать, что будут привлекать 10 млн граждан", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что в Украине есть четкое понимание: ресурс тех людей, кто хотел пойти воевать против Украины, в РФ уже исчерпан. Он обратил внимание, что так называемые добровольческие батальоны Россия пытается сформировать уже три-четыре месяца, приглашая наемников "за огромные деньги идти убивать", но не смогла закончить комплектацию.

"Мы говорим, что не можем влиять на то безумие, которое сегодня есть в Кремле, я дословно сказал, что "нам по цимбалам, какие решения там этот царь принимает". Именно это я имел в виду. Сколько они на самом деле смогут собрать – будь то 300 тыс., 1 млн, 100 тыс. – давайте будем смотреть", – подытожил Данилов.