Международный бизнес в РФ из-за мобилизации должен будет выбрать: уйти немедленно или стать соучастниками Путина – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter 24 сентября.

"Мобилизация Путина также напрямую затрагивает международный бизнес, который продолжает работать в России. Теперь по закону они должны способствовать властям в призыве своих сотрудников. Выбор заключается в том, чтобы стать соучастниками варварской войны Путина или немедленно уйти из России", – написал он.

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Повестки начали массово вручать 21 сентября, мобилизация проходит в том числе в оккупированном Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, "любым способом скрываться от российской мобилизации".