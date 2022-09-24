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В России губернаторы удаленных от Москвы регионов говорят, что мобилизуют даже тех россиян, которых не должны

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Повестки вручают по всей территории России
Повестки вручают по всей территории России
Фото: ЕРА

В российской Республике Саха (Якутия) есть "ошибочные" случаи мобилизации граждан на войну против Украины. Об этом 24 сентября заявил в Telegrаm губернатор региона Айсен Николаев.

"Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. [...] Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась", – написал он.

Губернатор Якутии привел пример, когда в связи с мобилизацией призывали отцов четырех и больше детей в возрасте до 16 лет.

Глава еще одного удаленного от столицы России региона – Магаданской области – Сергей Носов поручил разобраться с нарушениями при мобилизации на подотчетной ему территории России.

"Носов дал поручения разобраться по жалобам от родственников колымчан, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации. Это люди, не служившие в армии, не имеющие нужные военные учетные специальности, ограниченно годные по здоровью или по возрасту, находятся в отставке", – сказано в сообщении.

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

Повестки вручают по всей территории России, в том числе – в оккупированном ею Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербовали заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появлялись объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

В российских городах начались массовые протесты против мобилизации, протестующих разгоняют силовики.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, мобилизация, призыв, вторжение, Якутия, российская агрессия, война России против Украины, губернатор, Магаданская область, жалоба, российские оккупанты
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