В России губернаторы удаленных от Москвы регионов говорят, что мобилизуют даже тех россиян, которых не должны

"Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. [...] Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась", – написал он.

Губернатор Якутии привел пример, когда в связи с мобилизацией призывали отцов четырех и больше детей в возрасте до 16 лет.

Глава еще одного удаленного от столицы России региона – Магаданской области – Сергей Носов поручил разобраться с нарушениями при мобилизации на подотчетной ему территории России.

"Носов дал поручения разобраться по жалобам от родственников колымчан, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации. Это люди, не служившие в армии, не имеющие нужные военные учетные специальности, ограниченно годные по здоровью или по возрасту, находятся в отставке", – сказано в сообщении.