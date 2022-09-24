В России губернаторы удаленных от Москвы регионов говорят, что мобилизуют даже тех россиян, которых не должны

"Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. [...] Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась", – написал он.
Губернатор Якутии привел пример, когда в связи с мобилизацией призывали отцов четырех и больше детей в возрасте до 16 лет.
Глава еще одного удаленного от столицы России региона – Магаданской области – Сергей Носов поручил разобраться с нарушениями при мобилизации на подотчетной ему территории России.
"Носов дал поручения разобраться по жалобам от родственников колымчан, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации. Это люди, не служившие в армии, не имеющие нужные военные учетные специальности, ограниченно годные по здоровью или по возрасту, находятся в отставке", – сказано в сообщении.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
Повестки вручают по всей территории России, в том числе – в оккупированном ею Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербовали заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появлялись объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.
В российских городах начались массовые протесты против мобилизации, протестующих разгоняют силовики.