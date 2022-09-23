Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет

Кадыров заявил, что участие в войне в Украине приняли 20 тыс. жителей Чечни Фото: ЕРА

Кадыров отметил, что за время войны Чечня "перевыполнила спущенный план" на 254%.

Он утверждает, что в боевых действиях в Украине приняли участие в общей сложности 20 тыс. жителей региона.

"Кавказ.Реалии" отметило, что Кадыров не уточнил, "о каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден".

"По словам Кадырова, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять "на передовую", – написали журналисты.

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