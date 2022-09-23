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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет

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Кадыров заявил, что участие в войне в Украине приняли 20 тыс. жителей Чечни
Кадыров заявил, что участие в войне в Украине приняли 20 тыс. жителей Чечни
Фото: ЕРА

В Чечне объявленную президентом России Владимиром Путиным мобилизацию проводить не будут, заявил 22 сентября в ходе совещания штаба по проведению "спецоперации" в Украине (так публично в России называют войну) глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом со ссылкой на сюжет на местном телеканале сообщил проект "Кавказ.Реалии".

Кадыров отметил, что за время войны Чечня "перевыполнила спущенный план" на 254%.

Он утверждает, что в боевых действиях в Украине приняли участие в общей сложности 20 тыс. жителей региона.

"Кавказ.Реалии" отметило, что Кадыров не уточнил, "о каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден".

"По словам Кадырова, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять "на передовую", – написали журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается в этот же день.

Российские СМИ писали, что мобилизовать намерены до 1 млн россиян.

По данным Генштаба ВСУ на 22 сентября, потери российских войск в Украине составили более 55,5 тыс. человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, война, мобилизация, война России против Украины, женщины
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