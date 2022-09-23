Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет

Кадыров отметил, что за время войны Чечня "перевыполнила спущенный план" на 254%.
Он утверждает, что в боевых действиях в Украине приняли участие в общей сложности 20 тыс. жителей региона.
"Кавказ.Реалии" отметило, что Кадыров не уточнил, "о каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден".
"По словам Кадырова, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять "на передовую", – написали журналисты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается в этот же день.
Российские СМИ писали, что мобилизовать намерены до 1 млн россиян.
По данным Генштаба ВСУ на 22 сентября, потери российских войск в Украине составили более 55,5 тыс. человек личного состава.