ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин, мобилизация, президент Галкин, Си Цзиньпин, Кабаева как прикрытие. Интервью Бацман с Евгением Киселевым. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с украинским телеведущим Евгением Киселевым.

Во время интервью Киселев говорил о:

  • сегодняшней ситуации в России и о том, возможен ли бунт против президента РФ Владимира Путина;
  • состоянии российской армии и о том, почему Путин лично управляет войсками;
  • мобилизации в России и о том, как это повлияет на общественное мнение относительно войны;
  • окружении Путина и о том, как оно относится к войне с Украиной;
  • отношениях Путина с китайскими властями и о том, почему лидер КНДР "не будет рисковать экономикой страны ради бесноватого старика Путина";
  • возможности переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным;
  • сложных отношениях Путина с бывшей женой Людмилой Путиной и его отношениях с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой;
  • шансах российского артиста Максима Галкина стать президентом РФ и антивоенных заявлениях его супруги, певицы Аллы Пугачевой

"В Кремле есть недовольство, Акела промахнулся. Члены путинской стаи понимают, что их вожак не так силен", – сказал во время интервью журналист. 

Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.

В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.

В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".

В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".

В апреле 2022 года минюст РФ включил Киселева в список "лиц, которые выполняют функции иностранного агента". В июле стало известно, что в РФ его объявили в розыск. По какому делу, не уточнялось.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Владимир Путин, Украина, Си Цзиньпин, Евгений Киселев, мобилизация, Алина Кабаева, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, война России против Украины, Максим Галкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Миллиардер, бывший друг Путина Пугачев: Мы как-то с Путиным на кухне выпивали. Расходимся, а Людмила рыдает: "Нельзя ему пить! Он садист! Выпьет – начинает на мне приемы дзюдо показывать. Я потом неделю в синяках"
  Миллиардер, бывший друг Путина Пугачев: Мы как-то с Путиным на кухне выпивали. Расходимся, а Людмила рыдает: "Нельзя ему пить! Он садист! Выпьет – начинает на мне приемы дзюдо показывать. Я потом неделю в синяках" G
Дмитрий ГОРДОН
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет G
Елена ПОСКАННАЯ
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 