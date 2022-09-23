Путин, мобилизация, президент Галкин, Си Цзиньпин, Кабаева как прикрытие. Интервью Бацман с Евгением Киселевым. Трансляция

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Во время интервью Киселев говорил о:

сегодняшней ситуации в России и о том, возможен ли бунт против президента РФ Владимира Путина;

состоянии российской армии и о том, почему Путин лично управляет войсками;

мобилизации в России и о том, как это повлияет на общественное мнение относительно войны;

окружении Путина и о том, как оно относится к войне с Украиной;

отношениях Путина с китайскими властями и о том, почему лидер КНДР "не будет рисковать экономикой страны ради бесноватого старика Путина";

возможности переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным;

сложных отношениях Путина с бывшей женой Людмилой Путиной и его отношениях с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой;

шансах российского артиста Максима Галкина стать президентом РФ и антивоенных заявлениях его супруги, певицы Аллы Пугачевой.

"В Кремле есть недовольство, Акела промахнулся. Члены путинской стаи понимают, что их вожак не так силен", – сказал во время интервью журналист.

Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.

В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.

В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".

В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".

В апреле 2022 года минюст РФ включил Киселева в список "лиц, которые выполняют функции иностранного агента". В июле стало известно, что в РФ его объявили в розыск. По какому делу, не уточнялось.