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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российское командование не понимает, как остановить наступление Украины, а Путин лично отдает приказы генералам – CNN

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Мобилизация доказывает, что план Путина по "специальной военной операции" не сработал CNN
Мобилизация доказывает, что план Путина по "специальной военной операции" не сработал – CNN
Фото: ЕРА

У военных России нет понимания, как противостоять неожиданному наступлению Вооруженных сил Украины на северо-востоке и юге страны. Об этом, ссылаясь на связанные с разведкой источники, сообщает CNN.

По словам двух источников, президент России Владимир Путин сам отдает приказы непосредственно генералам на местах, и это "весьма необычная тактика управления в современной армии".

Она говорит о неэффективной командной структуре, которая подвела РФ с самого начала полномасштабного вторжения, считают источники.

"В телефонных перехватах зафиксировано, как российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам дома на решения, принимаемые Москвой", – сообщил CNN один из источников.

Несколько экспертов подтвердили каналу, что у военачальников есть разногласия даже в том, на чем сосредоточить усилия при укреплении оборонительных рубежей.

Американские и западные аналитики говорят, что, несмотря на отчеты российского министерства обороны о переброске сил в сторону Харькова для нового наступления, основная часть войск все еще остается на юге, где Украина также усиливает давление.

Бомбардировки объектов критической инфраструктуры представители США называют "атаками мести", а не значимыми военными действиями. Приказ Путина о мобилизации в этом ключе нужно рассматривать как признание того, что "специальная военная операция" не сработала,  считают военные аналитики.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин настолько лично вовлечен в войну против Украины, что сам принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала". Об этом написали 16 мая The Guardian и The Times со ссылкой на источники среди западных военных.

По словам источников изданий, президент России, в частности, участвовал в руководстве движением войск в рамках операции по форсированию Северского Донца, в ходе которой российские войска "потерпели кровавое поражение". 

Источники также утверждают, что Путин по-прежнему тесно сотрудничает с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, несмотря на звучавшие в Украине заявления о том, что тот был отстранен.

Теги: Владимир Путин, США, Украина, разведка, армия РФ, ВСУ, война России против Украины
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