Российское командование не понимает, как остановить наступление Украины, а Путин лично отдает приказы генералам – CNN

По словам двух источников, президент России Владимир Путин сам отдает приказы непосредственно генералам на местах, и это "весьма необычная тактика управления в современной армии".
Она говорит о неэффективной командной структуре, которая подвела РФ с самого начала полномасштабного вторжения, считают источники.
"В телефонных перехватах зафиксировано, как российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам дома на решения, принимаемые Москвой", – сообщил CNN один из источников.
Несколько экспертов подтвердили каналу, что у военачальников есть разногласия даже в том, на чем сосредоточить усилия при укреплении оборонительных рубежей.
Американские и западные аналитики говорят, что, несмотря на отчеты российского министерства обороны о переброске сил в сторону Харькова для нового наступления, основная часть войск все еще остается на юге, где Украина также усиливает давление.
Бомбардировки объектов критической инфраструктуры представители США называют "атаками мести", а не значимыми военными действиями. Приказ Путина о мобилизации в этом ключе нужно рассматривать как признание того, что "специальная военная операция" не сработала, считают военные аналитики.
Президент РФ Владимир Путин настолько лично вовлечен в войну против Украины, что сам принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала". Об этом написали 16 мая The Guardian и The Times со ссылкой на источники среди западных военных.
По словам источников изданий, президент России, в частности, участвовал в руководстве движением войск в рамках операции по форсированию Северского Донца, в ходе которой российские войска "потерпели кровавое поражение".
Источники также утверждают, что Путин по-прежнему тесно сотрудничает с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, несмотря на звучавшие в Украине заявления о том, что тот был отстранен.