Российское командование не понимает, как остановить наступление Украины, а Путин лично отдает приказы генералам – CNN

Мобилизация доказывает, что план Путина по "специальной военной операции" не сработал – CNN Фото: ЕРА

По словам двух источников, президент России Владимир Путин сам отдает приказы непосредственно генералам на местах, и это "весьма необычная тактика управления в современной армии".

Она говорит о неэффективной командной структуре, которая подвела РФ с самого начала полномасштабного вторжения, считают источники.

"В телефонных перехватах зафиксировано, как российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам дома на решения, принимаемые Москвой", – сообщил CNN один из источников.

Несколько экспертов подтвердили каналу, что у военачальников есть разногласия даже в том, на чем сосредоточить усилия при укреплении оборонительных рубежей.

Американские и западные аналитики говорят, что, несмотря на отчеты российского министерства обороны о переброске сил в сторону Харькова для нового наступления, основная часть войск все еще остается на юге, где Украина также усиливает давление.

Бомбардировки объектов критической инфраструктуры представители США называют "атаками мести", а не значимыми военными действиями. Приказ Путина о мобилизации в этом ключе нужно рассматривать как признание того, что "специальная военная операция" не сработала, считают военные аналитики.