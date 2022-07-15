В РФ возбудили уголовное дело и объявили в розыск журналиста Евгения Киселева

Киселев с 2008 года живет и работает в Украине Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Журналиста разыскивают по уголовному делу, но по какой статье и в связи с чем оно возбуждено, не уточняется.

"Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года рождения, разыскивается по статье УК", – сообщили в МВД РФ.

"Интерфакс" напоминает также, что минюст РФ еще в начале апреля включил Киселева в список "лиц, которые выполняют функции иностранного агента". Такое решение было принято из-за "осуществления им политической деятельности", а "иностранным источником" финансирования указана Украина.