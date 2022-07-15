В РФ возбудили уголовное дело и объявили в розыск журналиста Евгения Киселева

Журналиста разыскивают по уголовному делу, но по какой статье и в связи с чем оно возбуждено, не уточняется.
"Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года рождения, разыскивается по статье УК", – сообщили в МВД РФ.
"Интерфакс" напоминает также, что минюст РФ еще в начале апреля включил Киселева в список "лиц, которые выполняют функции иностранного агента". Такое решение было принято из-за "осуществления им политической деятельности", а "иностранным источником" финансирования указана Украина.
Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.
В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.
В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги". В 2000–2001 годах Киселев был гендиректором и главным редактором НТВ. Позже вел программы на "Эхо Москвы" и RTVI.
В 2008 году Киселев переехал в Украину. В разные годы он работал на телеканалах "Интер", "Прямий", с 2020 года ведет программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".