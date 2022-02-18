"Отвратительное, мерзкое". Киселев рассказал о первом впечатлении от встречи с Путиным

"Отвратительное, мерзкое [впечатление]. Я о людях иногда сужу по рукопожатию. Вот он [Путин] такой спортивной, пружинистой походочкой зашел и сунул вялую и липкую лапку. Не думаю, что он меня испугался... А может быть, и испугался", – ответил Киселев на вопрос о первом впечатлении о действующем главе РФ.

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Контекст:

7 мая 2000 года Путин впервые был избран на должность президента России. С тех пор он остается неизменным главой РФ, за исключением периода с 2008-го по 2012 год, когда президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин пребывал на посту председателя правительства РФ.

5 апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", позволяющие ему избираться еще дважды – в 2024 и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.

6 февраля 2022 года председатель общественной организации "Общероссийское офицерское собрание" генерал-полковник Леонид Ивашов выступил с обращением к президенту РФ. Он призвал Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку.