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"Отвратительное, мерзкое". Киселев рассказал о первом впечатлении от встречи с Путиным

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Киселев: Путин такой спортивной, пружинистой походочкой зашел и сунул вялую и липкую лапку
Киселев: Путин такой спортивной, пружинистой походочкой зашел и сунул вялую и липкую лапку
Фото: Ян Дорбоносов / Gordonua.com

Политический обозреватель и телеведущий Дмитрий Киселев вспомнил свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон".

"Отвратительное, мерзкое [впечатление]. Я о людях иногда сужу по рукопожатию. Вот он [Путин] такой спортивной, пружинистой походочкой зашел и сунул вялую и липкую лапку. Не думаю, что он меня испугался... А может быть, и испугался", – ответил Киселев на вопрос о первом впечатлении о действующем главе РФ.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

7 мая 2000 года Путин впервые был избран на должность президента России. С тех пор он остается неизменным главой РФ, за исключением периода с 2008-го по 2012 год, когда президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин пребывал на посту председателя правительства РФ.

5  апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", позволяющие ему избираться еще дважды – в 2024 и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.

6 февраля 2022 года председатель общественной организации "Общероссийское офицерское собрание" генерал-полковник Леонид Ивашов выступил с обращением к президенту РФ. Он призвал Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, ток-шоу "ГОРДОН"
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