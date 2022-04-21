Киселев: Белорусы смотрят российские пропагандистские каналы, но не поддерживают войну. Там нет украинофобских настроений

Киселев: Там войну не поддерживают. Именно поэтому Лукашенко не решился послать свои войска, он понимал, что тем самым выстрелит себе в ногу Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Соседняя Беларусь. Там все тоже смотрят российские пропагандистские каналы, но вот почему-то в Беларуси не поддерживает народ войну России против Украины, в которой и [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко принимает посильное участие. И там нет украинофобских настроений", – считает Киселев.

По его словам, в Беларуси есть молчаливое большинство, напуганное репрессиями, которое не готово выходить на протесты.

"Там войну не поддерживают. Именно поэтому Лукашенко не решился послать свои войска, он понимал, что тем самым он выстрелит себе в ногу, а то и в висок", – уточнил ведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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