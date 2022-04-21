Киселев: Белорусы смотрят российские пропагандистские каналы, но не поддерживают войну. Там нет украинофобских настроений

"Соседняя Беларусь. Там все тоже смотрят российские пропагандистские каналы, но вот почему-то в Беларуси не поддерживает народ войну России против Украины, в которой и [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко принимает посильное участие. И там нет украинофобских настроений", – считает Киселев.
По его словам, в Беларуси есть молчаливое большинство, напуганное репрессиями, которое не готово выходить на протесты.
"Там войну не поддерживают. Именно поэтому Лукашенко не решился послать свои войска, он понимал, что тем самым он выстрелит себе в ногу, а то и в висок", – уточнил ведущий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси проходили массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 19 апреля 2022 года в Беларуси признаны политическими заключенными 1129 человек.
Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.