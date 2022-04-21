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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Киселев о даче знакомого в Буче: Российские оккупанты гадили в постель, заворачивали и гадили снова. Оставили фекалии по всему дому

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Киселев: Оккупанты фаршированный пирожок делали из собственных фекалий
Киселев: Оккупанты фаршированный пирожок делали из собственных фекалий
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Ведущий телеканала "Украина 24" Евгений Киселев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что российские оккупанты изгадили квартиру его знакомого в Буче Киевской области.

"У меня есть знакомый, ну буду называть фамилию. У него квартира в Буче или Ирпене – врать не буду. Он ее купил как дачу в одном из современных, красивых, стоящих среди соснового леса домов. И вот он приехал после того, как город освободили. Его дом, слава богу, уцелел, но квартира разграблена. И при этом она вся обгажена – вся в фекалиях. И это все хором говорят. Гадили в постель, заворачивали, опять гадили и опять заворачивали – такой пирожок фаршированный делали из собственных фекалий", – сказал Киселев.

Он отметил, что так же российские военные вели себя и во время чеченских кампаний.

"И сразу же люди, которые помнят, что происходило в Чечне – в первую, вторую войну, – сказали: "О, слушайте, а там было то же самое!" А люди, которые книжки читали, вспомнили истории из 17-го года. Тогда тоже мужички-богоносцы жгли помещичьи усадьбы, в которых доживали свой век потомки дворян, которые пошли в народ в конце XIX – начале ХХ века просвещать тех самых мужичков-богоносцев. Они им отплатили сполна – сторицей", – подчеркнул журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.

Оккупанты также массово обворовывали квартиры и дома украинцев в Буче.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Евгений Киселев, Ирпень, Буча, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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