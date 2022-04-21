Киселев о даче знакомого в Буче: Российские оккупанты гадили в постель, заворачивали и гадили снова. Оставили фекалии по всему дому

"У меня есть знакомый, ну буду называть фамилию. У него квартира в Буче или Ирпене – врать не буду. Он ее купил как дачу в одном из современных, красивых, стоящих среди соснового леса домов. И вот он приехал после того, как город освободили. Его дом, слава богу, уцелел, но квартира разграблена. И при этом она вся обгажена – вся в фекалиях. И это все хором говорят. Гадили в постель, заворачивали, опять гадили и опять заворачивали – такой пирожок фаршированный делали из собственных фекалий", – сказал Киселев.
Он отметил, что так же российские военные вели себя и во время чеченских кампаний.
"И сразу же люди, которые помнят, что происходило в Чечне – в первую, вторую войну, – сказали: "О, слушайте, а там было то же самое!" А люди, которые книжки читали, вспомнили истории из 17-го года. Тогда тоже мужички-богоносцы жгли помещичьи усадьбы, в которых доживали свой век потомки дворян, которые пошли в народ в конце XIX – начале ХХ века просвещать тех самых мужичков-богоносцев. Они им отплатили сполна – сторицей", – подчеркнул журналист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.
Оккупанты также массово обворовывали квартиры и дома украинцев в Буче.