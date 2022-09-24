В России в связи с мобилизацией ставят блокпосты на основных дорогах – Генштаб ВСУ

"На территории Российской Федерации продолжаются мероприятия частичной мобилизации. В связи с низкими мотивацией и готовностью граждан России участвовать в боевых действиях на территории Украины, в населенных пунктах Краснодарского края с первых часов объявленной мобилизации представители военных комиссариатов начали домовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, в России "на основных дорогах выставляются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения".

"Мобилизованный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери в ходе войны на территории Украины", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)