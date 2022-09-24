В России в связи с мобилизацией ставят блокпосты на основных дорогах – Генштаб ВСУ

"На территории Российской Федерации продолжаются мероприятия частичной мобилизации. В связи с низкими мотивацией и готовностью граждан России участвовать в боевых действиях на территории Украины, в населенных пунктах Краснодарского края с первых часов объявленной мобилизации представители военных комиссариатов начали домовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста", – говорится в сообщении.
Также, по данным украинских военных, в России "на основных дорогах выставляются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения".
"Мобилизованный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери в ходе войны на территории Украины", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
Повестки вручают по всей территории России, в том числе – в оккупированном ею Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербовали заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появлялись объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.
В российских городах начались массовые протесты против мобилизации, протестующих разгоняют силовики.
Власти некоторых регионов России отмечают, что мобилизация проходит с нарушениями.