Путин подписал закон, который предусматривает наказание за сдачу в плен и вводит в Уголовный кодекс РФ понятие "военное время"

Путин ввел в действие поправки, которые Госдума РФ принимала в экстренном порядке Фото: ЕРА

Закон вводит в Уголовный кодекс понятия мобилизации, военного времени и военного положения, а также ряд новых статей.

В частности, предусматривается наказание за добровольную сдачу в плен – от трех до 10 лет лишения свободы, ужесточается ответственность на неисполнение приказа военнослужащим, сопротивление начальнику, дезертирство, уклонение от службы (наказание – от двух до трех лет лишения свободы, а если эти действия повлекли тяжелые последствия – до 10 лет лишения свободы).

Наказание за мародерство ужесточили, предусмотрев до 15 лет лишения свободы за такое преступление.

Этими поправками Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс 20 сентября. Как отмечает "Медуза", российский парламент делал это в экстренном порядке, за день до объявления Путиным о частичной мобилизации.