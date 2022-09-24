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Путин подписал закон, который предусматривает наказание за сдачу в плен и вводит в Уголовный кодекс РФ понятие "военное время"

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Путин ввел в действие поправки, которые Госдума РФ принимала в экстренном порядке
Путин ввел в действие поправки, которые Госдума РФ принимала в экстренном порядке
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин 24 сентября подписал закон, который вводит в Уголовный кодекс РФ ряд поправок, предусматривающих ужесточение наказания за преступления против военной службы в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

Закон вводит в Уголовный кодекс понятия мобилизации, военного времени и военного положения, а также ряд новых статей.

В частности, предусматривается наказание за добровольную сдачу в плен – от трех до 10 лет лишения свободы, ужесточается ответственность на неисполнение приказа военнослужащим, сопротивление начальнику, дезертирство, уклонение от службы (наказание – от двух до трех лет лишения свободы, а если эти действия повлекли тяжелые последствия – до 10 лет лишения свободы).

Наказание за мародерство ужесточили, предусмотрев до 15 лет лишения свободы за такое преступление.

Этими поправками Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс 20 сентября. Как отмечает "Медуза", российский парламент делал это в экстренном порядке, за день до объявления Путиным о частичной мобилизации.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, мобилизация, запрет, Уголовный кодекс, дезертирство, мародеры
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