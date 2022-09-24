"Даже российские пропагандисты не скрывают пренебрежения Медведчуком". Рахманин считает, что РФ уже не сможет использовать кума Путина

По мнению Рахманина, уровень доверия и симпатии к Медведчуку (на фото) "везде глубоко отрицательный" Фото: zagittya.com.ua

Журналисты предположили, что Россия может представить его в качестве якобы "лидера оппозиции" в Украине.

Рахманин усомнился, что россиянам это удастся.

"У меня огромное сомнение, что такую негативную фигуру, как Медведчук, можно хоть как-то использовать в целях пропаганды. У Виктора Владимировича редкая удача, его равно не любили и не любят как в Украине, так и в России. Даже "патриотическая" российская публика, всяческая пропагандистская, – они не скрывают своего пренебрежения Медведчуком. Он, простите, считается предателем и коррупционером по обе стороны линии фронта", – сказал Рахманин.

Он подчеркнул, что не знает, как Медведчука сейчас еще можно использовать, и предположил, что его спасение было вопросом "политической маскулинности" для Путина, так как Медведчук лично связан с ним.

"Это скорее об этом, чем о том, что он является бесценным носителем информации, инструментом. Я думаю, что он выжат, как лимон, причем обеими сторонами", – сказал нардеп.

Он отметил, что к Медведчуку у Кремля должно быть "огромное количество вопросов", так как он, вероятно, был одним из поставщиков информации, на которой строилось представление Путина и российского руководства о ситуации в Украине и планирование вторжения.

"Какой была война и каким было сопротивление, все видели... И о деньгах – огромное количество денег тратилось на пророссийскую пропаганду, поддержку пророссийской сети. Как вы видели, коэффициент полезного действия этой сети и пропаганды максимально приближен к нулю. Поэтому все эти вопросы будут прежде всего направлены Медведчуку, потому что он был главным эмиссаром, резидентом российской политики здесь", – сказал Рахманин.

Возвращение Медведчука в публичное пространство в качестве в том числе российского "губернатора Новороссии" на оккупированных территориях Рахманин считает "почти невероятным".

"В жизни бывает все, разумеется, но почти невероятно. Уровень доверия, уровень симпатии к Медведчуку везде глубоко отрицательный, я даже не знаю, кем и чем его сделать, чтобы это не вызывало возмущения даже в российских имперских кругах или в пророссийских кругах на оккупированных территориях. Это человек, от которого будут сейчас уходить. У меня огромное сомнение, что его могут как-то использовать в своих целях", – резюмировал нардеп.