"Даже российские пропагандисты не скрывают пренебрежения Медведчуком". Рахманин считает, что РФ уже не сможет использовать кума Путина

Журналисты предположили, что Россия может представить его в качестве якобы "лидера оппозиции" в Украине.
Рахманин усомнился, что россиянам это удастся.
"У меня огромное сомнение, что такую негативную фигуру, как Медведчук, можно хоть как-то использовать в целях пропаганды. У Виктора Владимировича редкая удача, его равно не любили и не любят как в Украине, так и в России. Даже "патриотическая" российская публика, всяческая пропагандистская, – они не скрывают своего пренебрежения Медведчуком. Он, простите, считается предателем и коррупционером по обе стороны линии фронта", – сказал Рахманин.
Он подчеркнул, что не знает, как Медведчука сейчас еще можно использовать, и предположил, что его спасение было вопросом "политической маскулинности" для Путина, так как Медведчук лично связан с ним.
"Это скорее об этом, чем о том, что он является бесценным носителем информации, инструментом. Я думаю, что он выжат, как лимон, причем обеими сторонами", – сказал нардеп.
Он отметил, что к Медведчуку у Кремля должно быть "огромное количество вопросов", так как он, вероятно, был одним из поставщиков информации, на которой строилось представление Путина и российского руководства о ситуации в Украине и планирование вторжения.
"Какой была война и каким было сопротивление, все видели... И о деньгах – огромное количество денег тратилось на пророссийскую пропаганду, поддержку пророссийской сети. Как вы видели, коэффициент полезного действия этой сети и пропаганды максимально приближен к нулю. Поэтому все эти вопросы будут прежде всего направлены Медведчуку, потому что он был главным эмиссаром, резидентом российской политики здесь", – сказал Рахманин.
Возвращение Медведчука в публичное пространство в качестве в том числе российского "губернатора Новороссии" на оккупированных территориях Рахманин считает "почти невероятным".
"В жизни бывает все, разумеется, но почти невероятно. Уровень доверия, уровень симпатии к Медведчуку везде глубоко отрицательный, я даже не знаю, кем и чем его сделать, чтобы это не вызывало возмущения даже в российских имперских кругах или в пророссийских кругах на оккупированных территориях. Это человек, от которого будут сейчас уходить. У меня огромное сомнение, что его могут как-то использовать в своих целях", – резюмировал нардеп.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 человек, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов. По мнению начальника Главного управления разведки МО Кирилла Буданова, Медведчук сейчас больше всего интересует ФСБ РФ.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
22 сентября в России официально признали, что обменяли украинских военнопленных на своих, однако в сообщении минобороны РФ Медведчук не упоминался.