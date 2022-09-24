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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Многие россияне сдадутся в плен, потому что Украина с пленными поступает нормально

 
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Невзлин: Не откроет никто русским мужчинам границу, что ни говори
Невзлин: Не откроет никто русским мужчинам границу, что ни говори
Фото: ЕРА

Рано или поздно вооруженные россияне, которые не хотят воевать, повернут оружие против президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

"Я считаю, что очень многие сдадутся в Украину в плен. Потому что Украина с пленными поступает нормально. А если люди повернут свое оружие против Путина, я думаю, им это сделать разрешат. Они пройдут, так сказать, соответствующую проверку в иностранный легион и так далее. Это вооруженные люди. И это оружие все равно будет рано или поздно применено против Путина. Вооруженные люди, которые не хотят воевать, – они повернут оружие против Путина, а не против Украины", – сказал Невзлин.

Он отметил, что недовольные россияне, которые не смогут покинуть страну и будут призваны, будут вынуждены сопротивляться режиму.

"Русские это заслужили. Никто им сейчас не откроет никакие балтийские границы и не будет печатать шенгенские визы на въезде. Дождались теперь, когда будут закрывать выезд мужчинам призывного возраста? Пусть они это получают. Потому что высмеивают все наши слова, которые исключительно, так сказать, направлены на заботу о людях, которые не хотят жить и сотрудничать с путинским режимом. Пусть просятся в Казахстан – ну, туда, куда пешком можно дойти. Ну что теперь делать? Не откроет никто им границу, что ни говори. Поэтому я думаю, что будет масса – и достаточно критичная, – которая обернет оружие рано или поздно против этого режима", – подчеркнул Невзлин.

Невзлин о ядерном шантаже РФ: Байден в максимально возможных дипломатических выражениях сказал Путину: "Мы тебя, парень, закончим. Не надо". Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн резервистов.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли, а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Казахстан, война, призыв, плен, пленные, Алеся Бацман, страна-агрессор, война России против Украины, Леонид Невзлин, интервью, границы, россияне
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