Невзлин: Многие россияне сдадутся в плен, потому что Украина с пленными поступает нормально

"Я считаю, что очень многие сдадутся в Украину в плен. Потому что Украина с пленными поступает нормально. А если люди повернут свое оружие против Путина, я думаю, им это сделать разрешат. Они пройдут, так сказать, соответствующую проверку в иностранный легион и так далее. Это вооруженные люди. И это оружие все равно будет рано или поздно применено против Путина. Вооруженные люди, которые не хотят воевать, – они повернут оружие против Путина, а не против Украины", – сказал Невзлин.

Он отметил, что недовольные россияне, которые не смогут покинуть страну и будут призваны, будут вынуждены сопротивляться режиму.

"Русские это заслужили. Никто им сейчас не откроет никакие балтийские границы и не будет печатать шенгенские визы на въезде. Дождались теперь, когда будут закрывать выезд мужчинам призывного возраста? Пусть они это получают. Потому что высмеивают все наши слова, которые исключительно, так сказать, направлены на заботу о людях, которые не хотят жить и сотрудничать с путинским режимом. Пусть просятся в Казахстан – ну, туда, куда пешком можно дойти. Ну что теперь делать? Не откроет никто им границу, что ни говори. Поэтому я думаю, что будет масса – и достаточно критичная, – которая обернет оружие рано или поздно против этого режима", – подчеркнул Невзлин.

Невзлин о ядерном шантаже РФ: Байден в максимально возможных дипломатических выражениях сказал Путину: "Мы тебя, парень, закончим. Не надо". Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)