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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Как закончит Путин? Верю, что будет международный трибунал

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Пугачев: Путин фаталист. Ему все равно, как, куда все катится. Такие люди, собственно, узнают о том, что с ними произошло, последними
Пугачев: Путин – фаталист. Ему все равно, как, куда все катится. Такие люди, собственно, узнают о том, что с ними произошло, последними
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин – фаталист. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

По его мнению, 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Путину наступил конец.

"Его просто с 24 февраля не существует. [...] Если бы 24 февраля не наступило, я бы сказал, что он и 10 лет так просидел бы. Он устраивал всех. Это человек, который никогда не говорит "нет". Он понимает, что ему просто незачем говорить "нет". Представьте, он в Геленджике купался в своих аквабарах, акваваннах – и вдруг начинает войну. Вы понимаете себе уровень падения?" – отметил Пугачев.

На вопрос, "как закончит Путин", он сказал: "Я очень верю, что это будет международный трибунал".

"Причем это не мое желание, я просто вижу, что это... Как я говорил, Путин в этом смысле человек ведомый. Он фаталист. Ему все равно, как, куда все катится. Такие люди, собственно, узнают о том, что с ними произошло, последними. Поэтому представить себе, что кто-то будет за Путина зарубаться в его небольшой компании кооператива "Озеро"... Я просто знаю всех из этого окружения, и я таких людей там не вижу", – добавил Пугачев.

По его словам, глава Кремля всю жизнь плывет по течению.

"Он плывет всю жизнь. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Ужасный конец для Путина, а не бесконечный ужас для несчастной России, которая была Путиным за 23 года разграблена, подавлена, уничтожена и втянута, по сути, в третью мировую войну", – резюмировал бизнесмен.

Миллиардер, бывший друг Путина Пугачев: Мы как-то с Путиным на кухне выпивали. Расходимся, а Людмила рыдает: "Нельзя ему пить! Он садист! Выпьет – начинает на мне приемы дзюдо показывать. Я потом неделю в синяках". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, война России против Украины, Сергей Пугачев, трибунал
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