Пугачев: Патрушев считает Путина ниже плинтуса и никаким не президентом

Журналист спросил у бизнесмена, могут ли иметь под собой почву слухи о том, что Патрушев "находится на связи с американцами" и он "сдает Соединенным Штатам различную информацию".

"Патрушев был в Америке многократно. У него был всегда контакт по линии спецслужб. Естественно, Патрушев считает Путина совершенно ниже плинтуса и никаким не президентом. Я бы так сказал: у Патрушева может быть своя игра. Не то что он сдает информацию какую-то из-под стола Путина или секретные документы копирует и отдает в ЦРУ. Конечно, нет. Он играет в свою игру", – сказал Пугачев.

Происходящее он связал с тем, что "всегда была конкуренция".

"Он пытался как можно больше получить влияния в силовом блоке. И на сегодняшний день, думаю, Патрушев, учитывая, что последние три года Путин находится в погребе и периодически тычет в компьютер, отличается позиционно. Просто он живьем с людьми всегда. И он может общаться, он может сколачивать какие-то коалиции. В этом смысле – да. Насчет "сдает" – я не думаю. Потому что все-таки Патрушев – советский кагэбэшник. И на восьмом десятке сдавать ему что-то поздно", – объяснил Пугачев.

Миллиардер, бывший друг Путина Пугачев: Мы как-то с Путиным на кухне выпивали. Расходимся, а Людмила рыдает: "Нельзя ему пить! Он садист! Выпьет – начинает на мне приемы дзюдо показывать. Я потом неделю в синяках". Читайте полную версию интервью

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