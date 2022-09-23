Пугачев о речи Путина по поводу мобилизации в России: Так он иногда выглядел в тяжелых внутренних ситуациях. Но это в 4.00 на кухне на даче

"Это человек, который не любит что-либо делать. Но в данном случае у него просто нет шансов не делать. Понимаете? Он уставший, изможденный. Ему надо, с одной стороны, бодрить... Обратите внимание: если вы видели какую-нибудь прямую линию с народом или еще что-нибудь, это шутки-прибаутки. Вот это его жанр. А вот это: "Вставай, страна огромная" – это не его жанр", – считает Пугачев.

По его словам, Путину "тяжело играть не свою роль".

"На мой взгляд, это был человек, который устал от жизни. Я действительно очень хорошо его знаю, очень много общался. И это человек, который так выглядел в тяжелых ситуациях, в каких-то внутренних конфликтах и так далее. Условно говоря, в 4.00 на кухне на даче. Нервный, скованный, злобный, агрессивный и в то же время растерянный. Это знакомо. Это не что-то новое. Я его не впервые таким вижу", – сказал Пугачев.

Миллиардер, бывший друг Путина Пугачев: Мы как-то с Путиным на кухне выпивали. Расходимся, а Людмила рыдает: "Нельзя ему пить! Он садист! Выпьет – начинает на мне приемы дзюдо показывать. Я потом неделю в синяках". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube