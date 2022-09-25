В российском Дагестане начались столкновения полицейских с протестующими против мобилизации

Участники митинга, среди которых много женщин, кричат: "Нет войне!" и "Наши дети – не удобрение!".

Журналисты отмечают, что начались задержания протестующих. Некоторых из них удалось отбить от силовиков.

В Telegrаm публикуют видео из Махачкалы. На роликах, в частности, зафиксировано, как полицейский бьет мужчину, которого держат другие полицейские, и тот головой дает сдачи.

Также есть видео, на котором полицейский убегает от митингующих женщин.

Жесткие столкновения происходят в разных местах столицы Дагестана. Полицейские толкают в том числе женщин.

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