В российском Дагестане начались столкновения полицейских с протестующими против мобилизации

Участники митинга, среди которых много женщин, кричат: "Нет войне!" и "Наши дети – не удобрение!".
Журналисты отмечают, что начались задержания протестующих. Некоторых из них удалось отбить от силовиков.
В Telegrаm публикуют видео из Махачкалы. На роликах, в частности, зафиксировано, как полицейский бьет мужчину, которого держат другие полицейские, и тот головой дает сдачи.
Также есть видео, на котором полицейский убегает от митингующих женщин.
Жесткие столкновения происходят в разных местах столицы Дагестана. Полицейские толкают в том числе женщин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.