В Казахстане бегущим от мобилизации россиянам разрешают ночевать в кинотеатрах – СМИ

"Приходите к нам, мы все понимаем", – заявили в Cinema Park Фото: cinemapark.kz / Facebook

По его данным, когда в страну хлынул поток приезжих из России из-за объявленной там мобилизации, казахстанцы стали активно повышать цены на аренду жилья.

"Мы видим на улицах города много приезжих из РФ, которые ищут ночлег. Приходите к нам, мы все понимаем", – цитирует издание директора.

Уральск – ближайший к границе России крупный город и находится на пересечении. транспортных путей вглубь страны.

23 сентября канал российского журналистского проекта ASTRA сообщал, что в направлении КПП в Уральске образовалась большая очередь транспорта из РФ. Проход границы занимает не меньше 12 часов.

"Те, кто ехал на такси, оставляют таксистов, берут чемоданы и идут до границы пешком", – рассказал журналистам мужчина, который также стоит в очереди.



