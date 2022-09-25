В Казахстане бегущим от мобилизации россиянам разрешают ночевать в кинотеатрах – СМИ

По его данным, когда в страну хлынул поток приезжих из России из-за объявленной там мобилизации, казахстанцы стали активно повышать цены на аренду жилья.
"Мы видим на улицах города много приезжих из РФ, которые ищут ночлег. Приходите к нам, мы все понимаем", – цитирует издание директора.
Уральск – ближайший к границе России крупный город и находится на пересечении. транспортных путей вглубь страны.
23 сентября канал российского журналистского проекта ASTRA сообщал, что в направлении КПП в Уральске образовалась большая очередь транспорта из РФ. Проход границы занимает не меньше 12 часов.
"Те, кто ехал на такси, оставляют таксистов, берут чемоданы и идут до границы пешком", – рассказал журналистам мужчина, который также стоит в очереди.
21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.