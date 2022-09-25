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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы встретим вас с распростертыми объятиями и открытым сердцем". Экс-президент Монголии призвал бурятов бежать от мобилизации в его страну

Элбэгдорж призвал россиян не стрелять в украинцев, "в своих сестер и братьев"
Элбэгдорж призвал россиян не стрелять в украинцев, "в своих сестер и братьев"
Фото: EPA (архив)

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж призвал бурятов и калмыков не воевать в Украине и бежать от мобилизации в Монголию. Его обращение опубликовано 23 сентября в YouTube и на сайте Всемирной монгольской организации.

На видео политик обращается к президенту РФ Владимиру Путину, президенту Украины Владимиру Зеленскому, российским солдатам и россиянам, которые бегут из РФ, чтобы не быть мобилизованными.

В частности, он призывает Путина остановить войну, прекратить "свои бессмысленные убийства и разрушения".

Значительная часть послания обращена к "тем, кто бежит из России". Элбэгдорж уверен, что мир встретит их "с распростертыми объятиями и сердцами", и те, кто сегодня бегут от жестокости и смерти, завтра начнут "освобождать свою страну от диктатуры".

"Я знаю, что с самого начала этой кровопролитной войны больше всего пострадали национальные меньшинства, проживающие в России. Много страдали бурятские монголы, тувинские монголы, калмыцкие монголы. Их использовали как пушечное мясо. Сотни из них ранены. Тысячи из них были убиты. Мы, монголы, также встретим вас с распростертыми объятиями и сердцами", – заявил политик. 

Тех россиян, которые "вынуждены вести путинскую войну в Украине", Элбэгдорж привал не убивать украинцев. 

"Не стреляйте в своих сестер и братьев, детей и стариков. Не убивайте эту страну. Не убивайте их свободу. Украина имеет полное право на существование", – сказал он.

Монгольский политик добавил, что лучшая часть мира сейчас на стороне Украины, и поблагодарил украинцев и Зеленского за смелость и лидерство.

"Вы вдохновляете весь мир, если победите вы, победят все люди. Слава героям", – заявил он.

На видео на груди у экс-президента ленточка в цветах украинского флага. 

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в УкраинуВоенные происхождением из Бурятии в составе войск РФ принимали участие в захвате населенных пунктов Киевской области, где после деокупации обнаружили тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

13 мая Украинский институт будущего опубликовал аналитический материал, в котором на основе статистических данных РФ сделал вывод, что в ходе войны в Украине россиян из Бурятии убивают в 420 раз больше, чем москвичей.  Издание "Люди Байкала" в конце апреля писало, что похороны погибших в Украине военных в Бурятии проходят почти ежедневно.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Повестки начали массово вручать в тот же день.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На границе РФ с Финляндией образовались километровые пробки, на российско-монгольской границе также огромные очереди

Теги: Владимир Путин, национальные меньшинства, мобилизация, Бурятия, Монголия, война России против Украины, Калмыкия, Тува
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