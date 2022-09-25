"Мы встретим вас с распростертыми объятиями и открытым сердцем". Экс-президент Монголии призвал бурятов бежать от мобилизации в его страну

Элбэгдорж призвал россиян не стрелять в украинцев, "в своих сестер и братьев" Фото: EPA (архив)

На видео политик обращается к президенту РФ Владимиру Путину, президенту Украины Владимиру Зеленскому, российским солдатам и россиянам, которые бегут из РФ, чтобы не быть мобилизованными.

В частности, он призывает Путина остановить войну, прекратить "свои бессмысленные убийства и разрушения".

Значительная часть послания обращена к "тем, кто бежит из России". Элбэгдорж уверен, что мир встретит их "с распростертыми объятиями и сердцами", и те, кто сегодня бегут от жестокости и смерти, завтра начнут "освобождать свою страну от диктатуры".

"Я знаю, что с самого начала этой кровопролитной войны больше всего пострадали национальные меньшинства, проживающие в России. Много страдали бурятские монголы, тувинские монголы, калмыцкие монголы. Их использовали как пушечное мясо. Сотни из них ранены. Тысячи из них были убиты. Мы, монголы, также встретим вас с распростертыми объятиями и сердцами", – заявил политик.

Тех россиян, которые "вынуждены вести путинскую войну в Украине", Элбэгдорж привал не убивать украинцев.

"Не стреляйте в своих сестер и братьев, детей и стариков. Не убивайте эту страну. Не убивайте их свободу. Украина имеет полное право на существование", – сказал он.

Монгольский политик добавил, что лучшая часть мира сейчас на стороне Украины, и поблагодарил украинцев и Зеленского за смелость и лидерство.

"Вы вдохновляете весь мир, если победите вы, победят все люди. Слава героям", – заявил он.

На видео на груди у экс-президента ленточка в цветах украинского флага.