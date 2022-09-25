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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе за сутки отбиты атаки российских оккупантов возле семи населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения
Оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты безуспешно пытались наступать в Донецкой области в районе Донецка и Бахмута. Об этом свидетельствует опубликованная 25 сентября в Fаcebook сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. [...] В течение суток подразделения сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское и Павловка", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что оккупанты обстреливают их позиции вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку и пытаются восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, противник 60 раз запускал беспилотники для ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02oMzSx7GBMVKPhZt8Ff5oa7SSA4NrMn7s8rKkMxeU3uUJXgo7deS7YyXCyivA77hzl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецк, Первомайское, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оборона, Соледар, беспилотники, Зайцево, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Новомихайловка, Курдюмовка, Бахмут, российские оккупанты
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