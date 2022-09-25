На Донбассе за сутки отбиты атаки российских оккупантов возле семи населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. [...] В течение суток подразделения сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское и Павловка", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что оккупанты обстреливают их позиции вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку и пытаются восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях.
По данным Генштаба ВСУ, противник 60 раз запускал беспилотники для ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.