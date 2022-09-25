Силы обороны Украины отбили вражеские атаки в районе шести населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

"Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов – подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и шести позиций зенитных ракетных комплексов", – говорится в сводке.

Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, пять пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники агрессора, три позиции зенитных ракетных комплексов, три системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", а также два склада с боеприпасами. Потери уточняются.

В Генштабе отметили, что российское командование на временно оккупированных территориях пытается ограничить права военных ВС РФ, которые подписали краткосрочные контракты. Оккупантам на запорожском направлении объявили, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования.

"Кроме того, частичную мобилизацию называют причиной задержки отпусков и денежных выплат, что приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага", – добавили в Генштабе ВСУ.

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