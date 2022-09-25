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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины отбили вражеские атаки в районе шести населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбили ряд атак, а авиация и артиллерия поразили технику и склады противника
Украинские военные отбили ряд атак, а авиация и артиллерия поразили технику и склады противника
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

За сутки 24 сентября украинские военные отразили атаки агрессора в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 сентября.

"Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов – подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и шести позиций зенитных ракетных комплексов", – говорится в сводке. 

Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, пять пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники агрессора, три позиции зенитных ракетных комплексов, три системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", а также два склада с боеприпасами. Потери уточняются.

В Генштабе отметили, что российское командование на временно оккупированных территориях пытается ограничить права военных ВС РФ, которые подписали краткосрочные контракты. Оккупантам на запорожском направлении объявили, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования.

"Кроме того, частичную мобилизацию называют причиной задержки отпусков и денежных выплат, что приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага", – добавили в Генштабе ВСУ. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027E4w63LEDycRa4YbCCVS9XELkWRK9fqCmhmHYSGhmKnwias27urzMqTQUVhDRJbgl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

С 24 февраля по 24 сентября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине было уничтожено около 56,3 тыс. оккупантов, 255 самолетов, 956 беспилотников оперативно-тактического уровня, 240 крылатых ракет.

Теги: Первомайское, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, мобилизация, Соледар, боеприпасы, артиллерия, Зайцево, война России против Украины, Новомихайловка, Курдюмовка
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