ВСУ за сутки ликвидировали 240 оккупантов, один самолет и один вертолет – Генштаб

Россия в войне против Украины потеряла более 2 тыс. танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали около 56,3 тыс. российских оккупантов (+240 за последние сутки). Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 24 сентября.
Другие потери составили:
танков – 2262 (+8);
боевых бронированных машин – 4807 (+11);
артиллерийских систем – 1361 (+6);
РСЗО – 327 (+1);
средства ПВО – 170;
самолетов – 255 (+1);
вертолетов – 220 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6);
крылатые ракеты – 240;
корабли /катера – 15;
автомобильной техники и автоцистерн – 3681 (+22);
специальная техника – 126.
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
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