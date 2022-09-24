ВСУ за сутки ликвидировали 240 оккупантов, один самолет и один вертолет – Генштаб

Россия в войне против Украины потеряла более 2 тыс. танков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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