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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки ликвидировали 240 оккупантов, один самолет и один вертолет – Генштаб

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Россия в войне против Украины потеряла более 2 тыс. танков
Россия в войне против Украины потеряла более 2 тыс. танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали около 56,3 тыс. российских оккупантов (+240 за последние сутки). Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 24 сентября.

Другие потери составили:

  • танков – 2262 (+8);
  • боевых бронированных машин – 4807 (+11);
  • артиллерийских систем – 1361 (+6);
  • РСЗО – 327 (+1);
  • средства ПВО – 170;
  • самолетов – 255 (+1);
  • вертолетов – 220 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6);
  • крылатые ракеты – 240;
  • корабли /катера – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3681 (+22);
  • специальная техника – 126.

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02uBfj9XGE2jKDFE98Q4n5cTBfsrrounCWHyooSYTd2nqcxypK7BHY525K2oVNcTS5l

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, РСЗО, беспилотники, самолеты, война России против Украины
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