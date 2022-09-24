ВСУ за сутки сбили один российский самолет, один вертолет и восемь беспилотников – Генштаб

Украинская авиация за прошлые сутки нанесла 25 ударов.

"Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и семь позиций зенитных ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Также ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления и более 20 районов сосредоточения живой силы и техники войск РФ, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами, добавили в Генштабе.

ВСУ сбили 23 сентября российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 сентября, составили около 56 060 военных, 2254 танка, 254 самолета, 219 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".