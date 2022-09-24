ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки сбили один российский самолет, один вертолет и восемь беспилотников – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ сбили российский самолет
ВСУ сбили российский самолет
Фото: EPA

Украинские военные 23 сентября сбили российский вертолет, самолет и восемь беспилотников. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 24 сентября в Facebook

Украинская авиация за прошлые сутки нанесла 25 ударов.

"Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и семь позиций зенитных ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Также ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления и более 20 районов сосредоточения живой силы и техники войск РФ, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами, добавили в Генштабе.

ВСУ сбили 23 сентября российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PqQoQXUB8MBAPuk5cVDcSDGAWLz2j1G4stvXPtJ6yBkPTZVUzWKVh75GQtg6jwnfl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 сентября, составили около 56 060 военных2254 танка, 254 самолета, 219 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: самолет, Генштаб ВСУ, вертолет, беспилотники, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (550201)
2
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом (229147)
3
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (224461)
4
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (190065)
5
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (83660)
6
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями (43601)
7
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу (43501)
8
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после (32761)
 
 
 
 