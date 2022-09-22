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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Суд в Нидерландах по делу МН17 провел пятиминутное заседание, назначена дата вынесения приговора

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Самолет был сбит в 2014 году
Самолет был сбит в 2014 году
Фото: ЕРА

Приговор по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году малайзийском пассажирском самолете рейса МН17 будет озвучен в суде в Нидерландах 17 ноября. Об этом 22 сентября сообщил "Укринформ".

Судья Хендрик Стейнгаюс объявила об этом в ходе последнего перед вынесением приговора заседания суда, оно было формальным и длилось менее пяти минут, отмечает агентство.

На заседании присутствовали родственники погибших, их адвокаты, а также защитники одного из четырех обвиняемых, подполковника российской военной разведки Олега Пулатова.

Стейнгаюс подчеркнула, что оглашение приговора в отношении всех четырех обвиняемых состоится 17 ноября при условии, что не возникнут "какие-то непредвиденные обстоятельства".

После заседания суда родственник трех жертв трагедии МН17, член правления фонда "Авиакатастрофа" Антон Котте отметил, что он не столько заинтересован "в этих четырех подозреваемых", сколько ему интересно, "скажет ли что-нибудь судья о том, что причастна Россия", сообщает "Укринформ".

"Если это будет так, то мы как фонд можем сделать следующий шаг, чтобы объяснить процесс всему миру и объявить, что сейчас мы с уверенностью можем сказать, что Россия сделала в Украине с МН17. И это единственная возможность получить больше внимания, потому что до сих пор есть много мест в мире, где люди и не думают о том, что там произошло", – объяснил Котте.

Предыдущее заседание по этому делу суд в Нидерландах провел 10 июня.

По данным RTL Nieuws, объявление приговора займет около полутора часов.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Нидерланды, самолет, авиакатастрофа, Донбасс, MH17, Бук, Boeing, судья, суд, заседание
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