Суд в Нидерландах по делу МН17 провел пятиминутное заседание, назначена дата вынесения приговора

Самолет был сбит в 2014 году Фото: ЕРА

Судья Хендрик Стейнгаюс объявила об этом в ходе последнего перед вынесением приговора заседания суда, оно было формальным и длилось менее пяти минут, отмечает агентство.

На заседании присутствовали родственники погибших, их адвокаты, а также защитники одного из четырех обвиняемых, подполковника российской военной разведки Олега Пулатова.

Стейнгаюс подчеркнула, что оглашение приговора в отношении всех четырех обвиняемых состоится 17 ноября при условии, что не возникнут "какие-то непредвиденные обстоятельства".

После заседания суда родственник трех жертв трагедии МН17, член правления фонда "Авиакатастрофа" Антон Котте отметил, что он не столько заинтересован "в этих четырех подозреваемых", сколько ему интересно, "скажет ли что-нибудь судья о том, что причастна Россия", сообщает "Укринформ".

"Если это будет так, то мы как фонд можем сделать следующий шаг, чтобы объяснить процесс всему миру и объявить, что сейчас мы с уверенностью можем сказать, что Россия сделала в Украине с МН17. И это единственная возможность получить больше внимания, потому что до сих пор есть много мест в мире, где люди и не думают о том, что там произошло", – объяснил Котте.

Предыдущее заседание по этому делу суд в Нидерландах провел 10 июня.

По данным RTL Nieuws, объявление приговора займет около полутора часов.