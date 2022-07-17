Ожидаются приговоры подозреваемым по делу о крушении борта MH17. Но это еще не конец – Мамедов

Авиакатастрофа произошла ровно восемь лет назад Фото: ЕРА

"Сейчас, спустя восемь лет после трагедии, ожидаются первые приговоры четырем подозреваемым. [...] Но это еще не конец. Чтобы восстановить полную справедливость, должны быть выявлены и наказаны все виновные: и те, кто отдавал приказ, и исполнители", – написал Мамедов.

Бывший заместитель генпрокурора Украины отметил, что расследование, в ходе которого было установлено, что самолет поразила ракета российского комплекса "Бук", "является первым серьезным доказательством, подтверждающим российский контроль над территорией [подконтрольной боевикам] "Л/ДНР".