Ожидаются приговоры подозреваемым по делу о крушении борта MH17. Но это еще не конец – Мамедов

"Сейчас, спустя восемь лет после трагедии, ожидаются первые приговоры четырем подозреваемым. [...] Но это еще не конец. Чтобы восстановить полную справедливость, должны быть выявлены и наказаны все виновные: и те, кто отдавал приказ, и исполнители", – написал Мамедов.
Бывший заместитель генпрокурора Украины отметил, что расследование, в ходе которого было установлено, что самолет поразила ракета российского комплекса "Бук", "является первым серьезным доказательством, подтверждающим российский контроль над территорией [подконтрольной боевикам] "Л/ДНР".
2/2 Now, 8 years after the tragedy, the first sentences for the 4 suspects are expected @CourtMH17. Then the decisions of @ECHR_CEDH and @CIJ_ICJ. But it’s not over yet. To bring full justice, all the guilty must be identified and punished:those who gave the order, and executors. pic.twitter.com/CXHwBM6NbN— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 17, 2022
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.
Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.
10 июня 2022 года в Нидерландах состоялось последнее перед вынесением приговора заседание суда по делу о рейсе МН17. Вердикт ожидается осенью или зимой этого года.