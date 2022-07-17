За время расследования катастрофы MH17 установлено более 150 лиц, причастных к преступлению, а также точный маршрут "Бука" из РФ и обратно – СБУ

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит в 2014 году из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам Фото: EPA (2014)

"17 июля 2014 года Россия показала всему миру свое истинное лицо государства-террориста. 298 пассажиров рейса MH17 стали не только невинными жертвами российского оружия, но и циничной лжи. И за восемь лет тактика России не изменилась – она продолжает убивать мирных граждан и врать", – отметили в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что все попытки России снять с себя ответственность за это преступление не могут устоять перед следующими фактами:

обработано более 2 млн телефонных перехватов лиц, причастных к сбиванию самолета, а также проанализировано более 1,5 млн телефонных соединений абонентов, находившихся в зоне покрытия мобильных операторов на месте старта ракеты и по всему маршруту движения российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" через Луганскую и Донецкую области в период 16–18 июля 2014 года;

установлено более 150 человек, причастных к совершению этого преступления, еще более 260 человек допрошены в качестве свидетелей;

с участием украинских экспертов проведено более 3 тыс. различных исследований;

с участием нидерландских экспертов отобраны образцы грунта из мест возможного запуска ракеты "Бук" для проведения сравнительных исследований;

было проведено 3D-сканирование аппаратной части и отобраны для исследований образцы боевой части и пороховых зарядов двух модификаций зенитно-управляемых ракет: 9М38М1 и 9М38 к ЗРК "Бук";

установлены точное время и маршрут, по которому ЗРК "Бук" был доставлен с территории России в Украину, а также время осуществления запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету и место ее старта;

установлены время и маршрут, по которому ЗРК "БУК" был вывезен в РФ;

в Павлограде Днепропетровской области с участием представителей международной совместной следственной группы проведен уникальный следственный эксперимент по контролируемому подрыву зенитно-управляемых ракет 9М38М1 ЗРК "Бук", результаты которого стали решающими для экспертных выводов.

"Только общая борьба Украины и всего цивилизованного мира позволит поставить точку в кровавой истории рашизма, а российских убийц заставит ответить за свои преступления!" – подытожили в СБУ.