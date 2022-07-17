ГОРДОН
 
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

За время расследования катастрофы MH17 установлено более 150 лиц, причастных к преступлению, а также точный маршрут "Бука" из РФ и обратно – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит в 2014 году из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит в 2014 году из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам
Фото: EPA (2014)

В ходе расследования авиакатастрофы рейса MH17, произошедшей в 2014 году, следователи обнаружили множество доказательств ответственности России за сбивание пассажирского самолета. Об этом говорится в сообщении СБУ в восьмую годовщину трагедии.

"17 июля 2014 года Россия показала всему миру свое истинное лицо государства-террориста. 298 пассажиров рейса MH17 стали не только невинными жертвами российского оружия, но и циничной лжи. И за восемь лет тактика России не изменилась – она продолжает убивать мирных граждан и врать", – отметили в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что все попытки России снять с себя ответственность за это преступление не могут устоять перед следующими фактами:

  • обработано более 2 млн телефонных перехватов лиц, причастных к сбиванию самолета, а также проанализировано более 1,5 млн телефонных соединений абонентов, находившихся в зоне покрытия мобильных операторов на месте старта ракеты и по всему маршруту движения российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" через Луганскую и Донецкую области в период 16–18 июля 2014 года;
  • установлено более 150 человек, причастных к совершению этого преступления, еще более 260 человек допрошены в качестве свидетелей;
  • с участием украинских экспертов проведено более 3 тыс. различных исследований;
  • с участием нидерландских экспертов отобраны образцы грунта из мест возможного запуска ракеты "Бук" для проведения сравнительных исследований;
  • было проведено 3D-сканирование аппаратной части и отобраны для исследований образцы боевой части и пороховых зарядов двух модификаций зенитно-управляемых ракет: 9М38М1 и 9М38 к ЗРК "Бук";
  • установлены точное время и маршрут, по которому ЗРК "Бук" был доставлен с территории России в Украину, а также время осуществления запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету и место ее старта;
  • установлены время и маршрут, по которому ЗРК "БУК" был вывезен в РФ;
  • в Павлограде Днепропетровской области с участием представителей международной совместной следственной группы проведен уникальный следственный эксперимент по контролируемому подрыву зенитно-управляемых ракет 9М38М1 ЗРК "Бук", результаты которого стали решающими для экспертных выводов.

"Только общая борьба Украины и всего цивилизованного мира позволит поставить точку в кровавой истории рашизма, а российских убийц заставит ответить за свои преступления!" – подытожили в СБУ.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.

10 июня 2022 года в Нидерландах состоялось последнее перед вынесением приговора заседание суда по делу о рейсе МН17. Вердикт ожидается осенью или зимой этого года.

Теги: Россия, СБУ, самолет, авиакатастрофа, крушение, MH17, Бук, экспертиза, война России против Украины, Служба безопасности Украины, рейс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва
  Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал
  Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал G
Дмитрий ГОРДОН
  "Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь". The Rolling Stones выступила в Вене с участниками двух украинских хоровых коллективов. Видео
  "Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь". The Rolling Stones выступила в Вене с участниками двух украинских хоровых коллективов. Видео
  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой
  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой
  Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер
  Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (210146)
2
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (125590)
3
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты (74558)
4
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (72431)
5
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу (48494)
6
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов (40714)
7
"Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне (37852)
8
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице (35772)
 
 
 
 