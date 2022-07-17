Евросоюз в годовщину катастрофы MH17 призывает привлечь виновных к ответственности

Боррель ожидает, что Россия признает свою ответственность в крушении рейса MH17 Фото: EPA

Заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опубликовано на официальном сайте ЕС.

“Агрессивная война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло 8 лет назад с 298 людьми на борту рейса MH17, и это усиливает необходимость привлечения к ответственности", – говорится в заявлении.

По словам Борреля, Европейский Союз принимает во внимание все судебные процессы, происходящие по этому поводу, и "ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению подотчетности".