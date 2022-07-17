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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Евросоюз в годовщину катастрофы MH17 призывает привлечь виновных к ответственности

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Боррель ожидает, что Россия признает свою ответственность в крушении рейса MH17
Боррель ожидает, что Россия признает свою ответственность в крушении рейса MH17
Фото: EPA

Европейский Союз вновь заявил о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, достижение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 в 2014 году и их ближайших родственников и привлечение виновных к ответственности.

Заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опубликовано на официальном сайте ЕС. 

“Агрессивная война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло 8 лет назад с 298 людьми на борту рейса MH17, и это усиливает необходимость привлечения к ответственности", – говорится в заявлении.

По словам Борреля, Европейский Союз принимает во внимание все судебные процессы, происходящие по этому поводу, и "ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению подотчетности".

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу. 

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки

Теги: Россия, MH17, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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