Украина непоколебима в обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбитый рейс MH17 – МИД

В МИД напомнили, что сегодня – восьмая годовщина авиакатастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" MH17 и трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа.

"Наши мысли остаются с теми, кто погиб на борту, с их семьями и близкими. Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбитие рейса MH17", – говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Украина полностью доверяет уголовному расследованию относительно подозреваемых в преступлении, которое ведет Национальная прокуратура Нидерландов, и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации.

"Мы призываем все привлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166 (2014). Тщательный и исчерпывающий судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв MH17 и их членов семей", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД еще раз выразили глубокие соболезнования семьям и близким жертв крушения рейса MH17.

"Продолжающееся вторжение России в Украину – несомненно, тяжелое и болезненное напоминание семьям и близким о трагических обстоятельствах сбивания рейса MH17. Несмотря на то, что ничто не может вернуть тех, кто потерял жизнь, или уменьшить горе и страдания, испытываемые их семьями и близкими, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, что такой трагический инцидент никогда не повторится", – говорится в заявлении.