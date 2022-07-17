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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Украина непоколебима в обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбитый рейс MH17 – МИД

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В МИД Украины выразили глубокие соболезнования семьям и близким жертв крушения рейса MH17
В МИД Украины выразили глубокие соболезнования семьям и близким жертв крушения рейса MH17
Фото: depositphotos.com

Официальная позиция Украины остается неизменной: необходимо продолжение судебного процесса, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв крушения рейса MH17 в 2014 году. Заявление МИД Украины в связи с годовщиной трагедии опубликовано на сайте ведомства.

В МИД напомнили, что сегодня – восьмая годовщина авиакатастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" MH17 и трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа.

"Наши мысли остаются с теми, кто погиб на борту, с их семьями и близкими. Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбитие рейса MH17", – говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Украина полностью доверяет уголовному расследованию относительно подозреваемых в преступлении, которое ведет Национальная прокуратура Нидерландов, и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации.

"Мы призываем все привлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166 (2014). Тщательный и исчерпывающий судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв MH17 и их членов семей", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД еще раз выразили глубокие соболезнования семьям и близким жертв крушения рейса MH17.

"Продолжающееся вторжение России в Украину – несомненно, тяжелое и болезненное напоминание семьям и близким о трагических обстоятельствах сбивания рейса MH17. Несмотря на то, что ничто не может вернуть тех, кто потерял жизнь, или уменьшить горе и страдания, испытываемые их семьями и близкими, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, что такой трагический инцидент никогда не повторится", – говорится в заявлении.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу. 

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки

10 июня 2022 года в Нидерландах состоялось последнее перед вынесением приговора заседание суда по делу о рейсе МН17. Вердикт ожидается осенью или зимой этого года. 

Теги: МИД, МИД Украины, самолет, авиакатастрофа, крушение, MH17, расследование, война России против Украины
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