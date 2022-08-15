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Суд по делу MH17 огласит приговор 17 ноября

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Самолет, летевший рейсом MH17, в 2014 году сбили в небе над Донецкой областью оккупанты
Самолет, летевший рейсом MH17, в 2014 году сбили в небе над Донецкой областью оккупанты
Фото: ЕРА

Окружной суд Гааги назначил на 17 ноября заседание, на котором объявит приговор по делу о крушении Boeing, летевшего рейсом MH17 на Донбассе в 2014 году.

Об этом информирует 15 августа RTL Nieuws.

Согласно сообщению суда, объявление приговора займет около полутора часов.

Перед этим – 22 сентября – состоится еще одно заседание, но это формальность, поэтому ожидается, что оно продлится не более пяти минут, отметили в суде.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.

10 июня 2022 года в Нидерландах состоялось последнее перед вынесением приговора заседание суда по делу о рейсе МН17.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Нидерланды, самолет, крушение, Гаага, MH17, приговор, суд
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