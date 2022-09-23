ВСУ сбили российский вертолет Ми-8

"Во время налета вражеской авиации благодаря нашим охранникам неба армия оккупантов не досчиталась своего Ми-8. Точный удар зенитчиков мгновенно окутал огнем смертоносное железо – через считанные секунды вертолет догорал уже на украинском черноземе", – говорится в сообщении.

Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов, 18 российских танков, вертолет и самолет.