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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили российский вертолет Ми-8

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Украинские военные сбили российский вертолет Ми-8
Украинские военные сбили российский вертолет Ми-8
Фото: depositphotos.com

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8. Об этом 23 сентября сообщила в Facebook 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

"Во время налета вражеской авиации благодаря нашим охранникам неба армия оккупантов не досчиталась своего Ми-8. Точный удар зенитчиков мгновенно окутал огнем смертоносное железо – через считанные секунды вертолет догорал уже на украинском черноземе", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/53brigade/videos/423271079877431/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов, 18 российских танков, вертолет и самолет.

Теги: Россия, Украина, военная техника, вертолет, ВСУ, война России против Украины
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