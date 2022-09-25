За минувшие сутки оккупанты нанесли семь ракетных и 22 авиационных удара по Украине – Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают обстреливать из всех видов вооружений военные и гражданские объекты в Украине Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В результате российских обстрелов пострадали более 35 населенных пунктов, среди них Запорожье, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нью-Йорк, Белогоровка, Красногоровка, Павловка, Майорск.

На волынском и полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. На других направлениях агрессор продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно: на северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области;

– в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области; на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Двуречное, Купянск и Кучеровка;

– в районах населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Двуречное, Купянск и Кучеровка; на краматорском направлении – Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая и Озерное;

– Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая и Озерное; на бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Раздоловка;

– Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Раздоловка; на авдеевском направлении – Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковеевка.

– Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковеевка. на новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов. Среди них Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времовка и Ольговское;

оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов. Среди них Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времовка и Ольговское; на южнобужском направлении обстреляли более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Противник совершил более 30 вылетов беспилотников для разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, отметили в Генштабе. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027E4w63LEDycRa4YbCCVS9XELkWRK9fqCmhmHYSGhmKnwias27urzMqTQUVhDRJbgl Война России против Украины. Главное (обновляется)