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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки оккупанты нанесли семь ракетных и 22 авиационных удара по Украине – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают обстреливать из всех видов вооружений военные и гражданские объекты в Украине
Оккупанты продолжают обстреливать из всех видов вооружений военные и гражданские объекты в Украине
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За сутки 24 сентября российские оккупанты нанесли 7 ракетных, и 22 авиационных удара, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. Об этом сообщил в утренней сводке 25 сентября Генштаб ВСУ.

В результате российских обстрелов пострадали более 35 населенных пунктов, среди них Запорожье, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нью-Йорк, Белогоровка, Красногоровка, Павловка, Майорск.

На волынском и полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. На других направлениях агрессор продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

  • на северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области;
  • на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Двуречное, Купянск и Кучеровка;
  • на краматорском направлении – Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая и Озерное;
  • на бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Раздоловка;
  • на авдеевском направлении – Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковеевка.
  • на новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов. Среди них Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времовка и Ольговское;
  • на южнобужском направлении обстреляли более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Противник совершил более 30 вылетов беспилотников для разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, отметили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027E4w63LEDycRa4YbCCVS9XELkWRK9fqCmhmHYSGhmKnwias27urzMqTQUVhDRJbgl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform"

С 24 февраля по 24 сентября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине было уничтожено около 56,3 тыс. оккупантов, 255 самолетов, 956 беспилотников оперативно-тактического уровня, 240 крылатых ракет.

Теги: Славянск, Генштаб ВСУ, Марьинка, Соледар, Авдеевка, Опытное, Майорск, Купянск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Курдюмовка, Бахмут, Угледар, Белогоровка
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