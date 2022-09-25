За минувшие сутки оккупанты нанесли семь ракетных и 22 авиационных удара по Украине – Генштаб ВСУ

На волынском и полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. На других направлениях агрессор продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:
- на северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области;
- на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Двуречное, Купянск и Кучеровка;
- на краматорском направлении – Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая и Озерное;
- на бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Раздоловка;
- на авдеевском направлении – Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковеевка.
- на новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов. Среди них Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времовка и Ольговское;
- на южнобужском направлении обстреляли более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Противник совершил более 30 вылетов беспилотников для разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)