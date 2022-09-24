Российские оккупанты обстреляли три общины Сумской области – глава обладминистрации

"Эсманьская община: за день прилетело пять мин от россиян. Шалыгинская община: почти в 14.00 был обстрел из РСЗО – шесть прилетов. Середина-Будская община: с 15.30 враг совершил артобстрел города Середина-Буда – пять прилетов", – написал он.

Живицкий отметил, что в результате обстрелов жертв и разрушений нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)