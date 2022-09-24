Российские оккупанты обстреляли три общины Сумской области – глава обладминистрации

"Эсманьская община: за день прилетело пять мин от россиян. Шалыгинская община: почти в 14.00 был обстрел из РСЗО – шесть прилетов. Середина-Будская община: с 15.30 враг совершил артобстрел города Середина-Буда – пять прилетов", – написал он.
Живицкий отметил, что в результате обстрелов жертв и разрушений нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
Так, 23 сентября российские войска обстреляли четыре территориальные общины Сумской области, 22 сентября – 10 общин.