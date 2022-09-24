23 сентября российские оккупанты почти 140 раз стреляли по Сумской области – глава обладминистрации

"Сегодня на приграничье области зафиксировано почти 140 прилетов со стороны России", – написал он.
Глава обладминистрации рассказал, что Краснопольскую общину враг начал обстреливать с 10.00 из артиллерии, в том числе самоходных артиллерийских установок САУ (29 прилетов), минометов (28 прилетов), реактивных систем залпового огня (12 прилетов).
"Белопольская община: с 10.00 били из САУ – семь прилетов, а также минометный обстрел – восемь прилетов. Около полудня минометный обстрел общины продолжился – 10 прилетов. А около 13.00 по территории общины с БПЛА сброшено одно взрывное устройство (типа ВОГ-17)", – объяснил Живицкий.
Также, по его данным, оккупанты наносили удары по Середино-Будской общине, было девять прилетов из САУ, три прилета из миномета и пять пулеметных очередей.
"Была повреждена линия электропередач. Около 3 тыс. абонентов не имеют электроснабжения, работы ведутся", – проинформировал Живицкий.
Он также уведомил об обстреле российской армией Юнаковской общины: "Был обстрел из САУ – 30 прилетов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.