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ВОЙНА В УКРАИНЕ

23 сентября российские оккупанты почти 140 раз стреляли по Сумской области – глава обладминистрации

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Сумскую область россияне обстреливают регулярно
Сумскую область россияне обстреливают регулярно
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram (архив)

23 сентября по состоянию на 22.00 российские оккупанты обстреляли четыре территориальные общины Сумской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня на приграничье области зафиксировано почти 140 прилетов со стороны России", – написал он.

Глава обладминистрации рассказал, что Краснопольскую общину враг начал обстреливать с 10.00 из артиллерии, в том числе самоходных артиллерийских установок САУ (29 прилетов), минометов (28 прилетов), реактивных систем залпового огня (12 прилетов).

"Белопольская община: с 10.00 били из САУ – семь прилетов, а также минометный обстрел – восемь прилетов. Около полудня минометный обстрел общины продолжился – 10 прилетов. А около 13.00 по территории общины с БПЛА сброшено одно взрывное устройство (типа ВОГ-17)", – объяснил Живицкий.

Также, по его данным, оккупанты наносили удары по Середино-Будской общине, было девять прилетов из САУ, три прилета из миномета и пять пулеметных очередей.

"Была повреждена линия электропередач. Около 3 тыс. абонентов не имеют электроснабжения, работы ведутся", – проинформировал Живицкий.

Он также уведомил об обстреле российской армией Юнаковской общины: "Был обстрел из САУ – 30 прилетов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Сумская область, электроснабжение, артиллерия, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, очереди, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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