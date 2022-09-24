23 сентября российские оккупанты почти 140 раз стреляли по Сумской области – глава обладминистрации

"Сегодня на приграничье области зафиксировано почти 140 прилетов со стороны России", – написал он.

Глава обладминистрации рассказал, что Краснопольскую общину враг начал обстреливать с 10.00 из артиллерии, в том числе самоходных артиллерийских установок САУ (29 прилетов), минометов (28 прилетов), реактивных систем залпового огня (12 прилетов).

"Белопольская община: с 10.00 били из САУ – семь прилетов, а также минометный обстрел – восемь прилетов. Около полудня минометный обстрел общины продолжился – 10 прилетов. А около 13.00 по территории общины с БПЛА сброшено одно взрывное устройство (типа ВОГ-17)", – объяснил Живицкий.

Также, по его данным, оккупанты наносили удары по Середино-Будской общине, было девять прилетов из САУ, три прилета из миномета и пять пулеметных очередей.

"Была повреждена линия электропередач. Около 3 тыс. абонентов не имеют электроснабжения, работы ведутся", – проинформировал Живицкий.

Он также уведомил об обстреле российской армией Юнаковской общины: "Был обстрел из САУ – 30 прилетов".

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