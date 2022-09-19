В результате обстрелов Сумской области 18 сентября погиб мирный житель – глава ОВА

18 сентября в приграничной области было зафиксировано 52 прилета от россиян Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"После 16.30 россияне из ствольной артиллерии обстреляли село Волфин. Шесть прилетов. А с 17.45 до 18.00 продолжили обстрел села из миномета 120 мм, 46 прилетов. В результате обстрелов погиб местный житель, мужчина 1940 года рождения", – написал Живицкий.

Также глава ОВА сообщил, что существенно повреждена местная ферма.

"Из-за обстрелов погибли около 100 голов свиней и одна лошадь. Повреждены два зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещение свинофермы и хозяйственные сооружения. Также повреждены три колесных трактора, автомобиль ЗИЛ", – написал он.

Всего за воскресенье в области было зафиксировано 52 прилета.