Оккупанты из минометов и САУ обстреляли территорию трех общин Сумской области, сгорело около двух тонн сена – ОВА

В одном из сел Сумской области из-за обстрелов оккупантов поврежден частный дом мирных жителей, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Середино-Будская община: с 13.20 россияне обстреливали общину из минометов – пять прилетов. Белопольская община: в 15.20 был минометный обстрел – 14 мин. В одном из сел общины поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль, – написал руководитель ОВА. – Шалыгинская община: после 16.00 враг осуществлял обстрел из САУ – 15 прилетов. В результате обстрела у людей в сеннике сгорело около двух тонн сена".

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами Сумской области никто из жителей не пострадал.

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