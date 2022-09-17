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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из минометов и САУ обстреляли территорию трех общин Сумской области, сгорело около двух тонн сена – ОВА

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В одном из сел Сумской области из-за обстрелов оккупантов поврежден частный дом мирных жителей, отметил Живицкий
В одном из сел Сумской области из-за обстрелов оккупантов поврежден частный дом мирных жителей, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 17 сентября обстреляли три общины Сумской области – Середино-Будскую, Белопольскую и Шалыгинскую (по состоянию на 22.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Середино-Будская община: с 13.20 россияне обстреливали общину из минометов – пять прилетов. Белопольская община: в 15.20 был минометный обстрел – 14 мин. В одном из сел общины поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль, – написал руководитель ОВА. – Шалыгинская община: после 16.00 враг осуществлял обстрел из САУ – 15 прилетов. В результате обстрела у людей в сеннике сгорело около двух тонн сена".

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами Сумской области никто из жителей не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02LyQabNFmrjXXeSrQFZJZefPJzaioG7U3mFtVwYfsHbP9GmXimSnNx8p1FcxBBrGal

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, автомобиль, Дмитрий Живицкий, дом, российские оккупанты
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