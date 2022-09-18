В Сумской области из-за непогоды погиб один человек, восемь пострадали – глава ОВА

Около 20 частных домов в Бурыни из-за непогоды остались без крова, в нескольких – разрушены стены Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Около 20 частных домов остались без крова, в нескольких – разрушены стены. Повреждены АЗС и ряд нежилых помещений и автомобилей, повреждена линия электропередач. В электроподстанцию попала молния. Четыре линии по 110кВ обесточены", – написал он.

Живицкий отметил, что около 10 тыс. абонентов в Бурыни и части общины остались без света. Он заверил, что большинство абонентов вновь будут с электричеством через несколько часов.

"В результате стихийного бедствия один человек погиб, на него упала стена. Восемь человек травмированы, среди которых: два человека с травмами средней тяжести – в местной больнице; одна женщина с переломом руки – в Сумах; двухмесячный ребенок без сознания в состоянии контузии госпитализирован в Конотопскую центральную райбольницу. Еще четырем людям с легкими травмами оказана медицинская помощь без госпитализации", – сообщил глава ОВА.