Оккупанты обстреляли приграничное село в Сумской области, повреждены дома – глава ОВА

"Россияне обстреляли пограничное село Волфино Белопольской общины. Враг выпустил 10 мин, прилетевших на дома мирных жителей. Как следствие – три дома повреждены от разрывов снарядов. Один дом сгорел", – написал Живицкий.
По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет. Масштабы разрушений уточняются.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.