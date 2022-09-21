Оккупанты обстреляли приграничное село в Сумской области, повреждены дома – глава ОВА

Один из домов сгорел, сообщил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Россияне обстреляли пограничное село Волфино Белопольской общины. Враг выпустил 10 мин, прилетевших на дома мирных жителей. Как следствие – три дома повреждены от разрывов снарядов. Один дом сгорел", – написал Живицкий.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет. Масштабы разрушений уточняются.