Оккупанты обстреливали Донецкую область ракетами, "Ураганами" и артиллерией, погибли двое мирных жителей

Еще три человека, по его словам, получили ранения: в Бахмуте, Великой Новоселке и Первомайском.

В региональном управлении Нацполиции за сутки зафиксировали обстрелы в городах Авдеевка, Бахмут, Курахово, поселках Великая Новоселка, Острое-2, селах Карловка, Первомайское, Николаевка.

Враг применил против мирного населения ракеты, реактивные системы залпового огня "Ураган", артиллерию.

Уничтожены или повреждены 25 гражданских объектов – 18 жилых домов, фильтровальная станция, пешеходный мост. Обстрелу подверглась территория коксохимического завода.

Кириленко уточнил также, что в Покровском районе россияне ударили из ЗРК С-300 по Николаевке – повредили два двухэтажных дома и пять частных.

Курахово обстреляли из РСЗО, Успеновка и Анновка получили ракетные удары – повреждены частные дома.

Кроме того, в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция – Покровская община оказалась без воды.

Утром оккупанты обстреляли из артиллерии Авдеевку: повреждено админздание Авдеевского коксохимического завода и жилые дома в старой части города.

В Краматорском районе под обстрел попала Дружковка – без жертв, однако есть поврежденные жилые дома.

Постоянные обстрелы были в Светлодарской общине, без пострадавших.