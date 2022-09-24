Оккупанты обстреливали Донецкую область ракетами, "Ураганами" и артиллерией, погибли двое мирных жителей

Еще три человека, по его словам, получили ранения: в Бахмуте, Великой Новоселке и Первомайском.
В региональном управлении Нацполиции за сутки зафиксировали обстрелы в городах Авдеевка, Бахмут, Курахово, поселках Великая Новоселка, Острое-2, селах Карловка, Первомайское, Николаевка.
Враг применил против мирного населения ракеты, реактивные системы залпового огня "Ураган", артиллерию.
Уничтожены или повреждены 25 гражданских объектов – 18 жилых домов, фильтровальная станция, пешеходный мост. Обстрелу подверглась территория коксохимического завода.
Кириленко уточнил также, что в Покровском районе россияне ударили из ЗРК С-300 по Николаевке – повредили два двухэтажных дома и пять частных.
Курахово обстреляли из РСЗО, Успеновка и Анновка получили ракетные удары – повреждены частные дома.
Кроме того, в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция – Покровская община оказалась без воды.
Утром оккупанты обстреляли из артиллерии Авдеевку: повреждено админздание Авдеевского коксохимического завода и жилые дома в старой части города.
В Краматорском районе под обстрел попала Дружковка – без жертв, однако есть поврежденные жилые дома.
Постоянные обстрелы были в Светлодарской общине, без пострадавших.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа. В сентябре украинским военным удалось продвинуться в регионе.
За сутки 22 сентября, в Донецкой области в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли пять человек.