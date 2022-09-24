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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливали Донецкую область ракетами, "Ураганами" и артиллерией, погибли двое мирных жителей

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Оккупанты обстреливали жилые дома, фильтровальную станцию, пешеходный мост, территорию коксохимического завода
Оккупанты обстреливали жилые дома, фильтровальную станцию, пешеходный мост, территорию коксохимического завода
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

За 23 сентября в результате российских обстрелов погибли мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Красногоровке. Об этом сообщил в Telegram утром 24 сентября глава ОВА Павел Кириленко.

Еще три человека, по его словам, получили ранения: в Бахмуте, Великой Новоселке и Первомайском. 

В региональном управлении Нацполиции за сутки зафиксировали обстрелы в городах Авдеевка, Бахмут, Курахово, поселках Великая Новоселка, Острое-2, селах Карловка, Первомайское, Николаевка.

Враг применил против мирного населения ракеты, реактивные системы залпового огня "Ураган", артиллерию.

Уничтожены или повреждены 25 гражданских объектов – 18 жилых домов, фильтровальная станция, пешеходный мост. Обстрелу подверглась территория коксохимического завода. 

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Кириленко уточнил также, что в Покровском районе россияне ударили из ЗРК С-300 по Николаевке – повредили два двухэтажных дома и пять частных.

Курахово обстреляли из РСЗО, Успеновка и Анновка получили ракетные удары – повреждены частные дома.

Кроме того, в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция – Покровская община оказалась без воды.

Утром оккупанты обстреляли из артиллерии Авдеевку: повреждено админздание Авдеевского коксохимического завода и жилые дома в старой части города. 

В Краматорском районе под обстрел попала Дружковка – без жертв, однако есть поврежденные жилые дома. 

Постоянные обстрелы были в Светлодарской общине, без пострадавших.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа. В сентябре украинским военным удалось продвинуться в регионе

За сутки 22 сентября, в Донецкой области в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли пять человек.

Теги: Донецкая область, раненые, Николаевка, Дружковка, Авдеевка, РСЗО, Красногоровка, артиллерия, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Война и мир, погибшие, Павел Кириленко
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