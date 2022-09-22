В результате обстрелов оккупантами Донецкой области за сутки погибли пять человек – ОВА

"Россия убивает гражданских! За 21 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двоих в Курахово, одного в Бахмуте, одного в Авдеевке и одного в Карловке", – написал Кириленко.
Еще 12 граждан получили ранения.
По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 873 мирных жителя, 2205 человек получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.