В результате обстрелов оккупантами Донецкой области за сутки погибли пять человек – ОВА

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 873 мирных жителя Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россия убивает гражданских! За 21 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двоих в Курахово, одного в Бахмуте, одного в Авдеевке и одного в Карловке", – написал Кириленко.

Еще 12 граждан получили ранения.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 873 мирных жителя, 2205 человек получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.

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