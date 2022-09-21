За сутки энергетики восстановили электроснабжение почти 39 тыс. домохозяйств в Донецкой области

Речь идет о почти 29 тыс. домохозяйств в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах, которые остались без электричества из-за обстрелов российских оккупантов.

"Специалисты энергокомпании начинают восстановление сетей, как только это становится возможным, чтобы поддержать жителей Донбасса в тяжелой ситуации постоянных боевых действий, – отметили в ДТЭК. – 20 сентября специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" удалось получить разрешение на проведение ряда работ от военных, провести ремонты и восстановить электроснабжение для жителей девяти населенных пунктов. Энергетики вернули электричество в дома 38 720 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах".

Больше всего восстановлений провели в Бахмутской общине, также ремонтные работы вели в Торецкой, Славянской, Авдеевской, Марьинской и Константиновской общинах.

"Донецкая область остается ареной активных боевых действий. Мы просим наших клиентов с пониманием относиться к ситуации с энергоснабжением. Самыми тяжелыми направлениями остаются бахмутское, авдеевское, торецкое и марьинское. Пока без света – 109 населенных пунктов области. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 210-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – говорится в релизе.

Абонентов в Донецкой области просят сообщать о проблемах с электроснабжением в "ДТЭК Донецкие электросети".