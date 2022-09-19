За неделю энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 76 тысяч семей – ДТЭК

В энергокомпании сообщили, что без света пока остаются 94 населенных пункта в Донецкой области Фото: dtek.com

"Только за прошлую неделю электромонтеры ДТЭК возобновили поставки света для более 62 тысяч жителей области в 74 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского и Покровского районов", – сообщают в ДТЭК.

В Днепропетровской области оккупанты ежедневно обстреливают Криворожский и Никопольский районы. Всего за неделю энергетики восстановили электроснабжение почти 14 тысячам семей в 25 населенных пунктах региона, подвергавшихся обстрелам.

В энергокомпании сообщили, что без света пока остаются 94 населенных пункта в Донецкой области.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Энергетики ДТЭК непрерывно работают в условиях боевых действий уже 208 суток и вместе со всеми службами делают все возможное, чтобы украинцы имели дома свет", – подчеркивают в ДТЭК.

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